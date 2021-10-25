شوف لولو ماركت عروض الطازج Fresh Market Days

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عمر شويل - جدة لولو ماركت عروض الطازج ، أيام التسوق الطازج من لولو هايبر ماركت السعودية قد بدأت، أحصل علي أهم المنتجات الطازجة من خضار أو فاكهة أو لحوم، تمتع بالأسعار الموفرة، وتناول أطعمة صحية لحياة أفضل، أقوي عروض هذا الأسبوع علي البصل الأحمر سعر الكيلو ب 0،95 ريال فقط، ذلك موسم الشراء والتخزين، أشتري من مهرجان تحطيم الأسعارعلي المنتجات الطازجة، وقم بالتخزين، قبل أن تنفذ الكميات وتترفع الأسعار، ذلك هو فن التسوق والتوفير.

لولو ماركت عروض الطازج Luluhaypermarket

البصل الأحمر ليس مجرد نوع من الخضروات التي تستخدم في الطهي، ففوائده تتجاوز ذلك بكثير، يوجد أكثر من نوع من البصل، أفضلها الأحمر لأنه أغني منها في مضادات الأكسدة التي يحتاج إليها الجسم لمقاومة العديد من الأمراض ورفع المناعة، حيث يساعد في الوقاية من الإلتهابات، ويعزز من نسبة الكرات الحمراء بالدم، ويقي من الإصابة بالسرطان، ويخلص الجسم من السموم.

Luluhaypermarket

هل تعاني من نقص في الحديد، لتخلص من تلك المشكلة تناول الفلفل الرومي الألوان يومياً، وبالأخص الأحمر منه لأنه غني جداُ ب فيتامين سي بنسبة 300% مما يحتاج إليه الجسم يومياً، ومن المعروض أنت فيتامين سي يساعد الجسم علي إمتصاص الحديد من الغذاء جيداً، كذلك إذا كنت تعاني من الإرهاق تناول حبة من الفلفل سوف يزيل ذلك سعر كيلو الفلفل الألوان 9،95 ريال.

عروض الطازج لولو ماركت

ثمرة جوز الهند الملوكي ذهبية اللون قد لا يعرفها الكثيرون، هي مثل ثمرة جوز الهند الخضراء ولكن تلك ذات لون ذهبي وتوجد في جزر المحيط الهادي، والمناطق الأستوائية عموماً، قيمتها الغذائية أعلي من الخضراء منها، تحتوي علي نسبة أعلي من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل المغنسيوم والكالسيوم والفسفور وفيتامين C ومضادات الأكسدة بنسبة أكبر من أي فاكهة أخري يمنع الجفاف، سعر المنتج في لولو ماركت ب 4،75 ريال.

لولو ماركت عروض الأسماك واللحوم الطازجة

الأسماك واللحوم الطازجة بجميع أنواعها، من السلع الأساسية، التي يجب تناولها مرة أسبوعياً علي الأقل، حتي يحصل الجسم علي العناصر اللازمة، للحفاظ علي الصحة العامة، لكل فئة من السلع الغذائية بتصنيفتها المختلفة أهمية لبناء جسم الإنسان يجب أن يحصل عليها، كلما كان الغذاء مكتمل العناصر وصحي، نتجنب الإصابة بالأمراض، وننعم بصحة جيدة وشباب مستمر ومن عروض هذا الأسبوع: