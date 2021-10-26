شوف باقي فقط ثلاثة أيام على عروض اكسترا Extra ماركت بالمملكة وخصومات تصل إلى 60% حتى نفاذ الكميات

باقي ٣ أيام فقط على انتهاء عروض اكسترا Extra market، وعروضه المميزة المتجددة دائماً ، والتي سوف نعرضها لكم اليوم بكل تفاصيل الخصومات، وباقي المنتجات المتوفرة في هذه العروض خلال هذا الأسبوع الإستثنائي من عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية عالية الجودة ذات الماركات العالمية.

أكبر عروض إكسترا ماركت على أجهزة المطبخ الكهربائية

نبدأ بعرض مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها بمطبخك، والتي تصل خصومات إكسترا ماركت عليها إلى ٦٠ ٪ مقارنة بأسعار الأسواق في المملكة ، ومنها عصارات كوفينغز بألوانها الأحمر والفضي ٢٤٠ واط، وعصارة بخاصية العصر البطئ من ماركة كوفينغز، بألونها الأحمر الجذاب ، أيضاً تجدون خصومات هائلة على منتجات كينوود مثل: عصارة كينوود بقوة ٢٤٠ واط ذات اللون الرمادي، أما عن مفرمة اللحم فستجدينها بجميع الماركات داخل عروض extra market الحالية، والتي يصعب توافرها بالهايبرات الأخرى، بلاك أند ديكر مفرمة اللحم بلونها الأبيض لعشاق التميز ذات الـ ١٥٠٠ واط، كما توجد ماركة باناسونيك ذات الـ ٢٧٠٠ واط بلونها الأسود الرائع لعشاق الفخامة والرقي، أما عن ماركة مولينكس، فيوفر إكسترا ماركت منها قطعتين في غاية التميز ذات الطلب المتزايد، وهم: مفرمة ٢٠٠٠ واط بلون واحد أسود، والأخرى ٢٢٠٠ واط بلونها الأسود أيضاً ، وإن كنتي لكي رغبة في شراء إحدى هذه الأجهزة المميزة لتزودي بها مطبخك ، سيدتي هذه الخصومات والعروض لفترة محدودة.

باقي عروض Extra market على أجهزة المطبخ الكهربائية في المملكة العربية السعودية

أما عن أجهزة الشواء، والتحمير، والقلايات، وكذلك الخلاطات، فقد وفر إكسترا ماركت عروض حصرية، وخصومات عالية على كثير من الماركات المطلوبة في المملكة العربية السعودية، ومنها شوايات كهربائية تيفال ٢٠٠٠ واط بلونها المعدني الرائع، والأخرى ٢٠٠٠واط بها ٦ برامج للطبخ غير الشواء، أما عن القلايات فهناك قلاية، وفرن نينچا ذو الـ ١٧٦٠ واط المميز، ولم تنس Extra market جهاز الخلاط المتميز من ماكرة فيليبس ٧٠٠ واط بلونين البنفسجي والأبيض، ومن ماركة نينچا خلاط ١٢٠٠ واط ٢ في ١ بسعة ٢لتر، و١٠٠ جرام بألوان فضي وأسود ورمادي ، ومن ماركة كينوود خلاط ٨٠٠ واط ٢لتر بميزة تكسير الثلج، وكل هذا داخل عروض إكسترا ماركت المميزة.

الكثير من العروض الأخرى على الأجهزة الكهربائية المتنوعة داخل Extra market

أما عن العروض الخاصة على الغلايات الكهربائية فتتنوع بين ماركات فيليبس وبراون، كما تتوفر لدى إكسترا ماركت غلاية فيليبس 1.7 لتر زجاج شفاف، وأيضاً منها الستانلس ستيل ذات الـ ٢٢٠٠ واط، ولمن يريد غلاية أسرع هناك غلاية براون السريعة ٣٠٠٠ واط، وهناك عرض طقم برنسيس للإفطار شامل الغلاية، ومحمصة الخبز، وصانع القهوة، أيضاً تتميز عروض إكسترا ماركت بوجود أنواع عديدة من مفارم البصل من مولينيكس وكينوود وفيليبس .