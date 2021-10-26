شوف الدانوب ماركت Danube عروض الشوكولاتة والقهوة بجميع الفروع

الدانوب ماركت Danube ، القهوة والشوكولاتة من أكثر المشروبات والحلوي إستهلاكاً حول العالم، يصل الأمر إلي حد التعود والإدمان، نسبة كبيرة من الأشخاص لا تستطيع أن تبدأ يومها، بدون فنجان من القهوة، فهو الدفعة الأولي لبداية اليوم وممارسة النشاط اليومي، سواء عمل أو دراسة أو أعباء منزلية وعائلية، وياحبذا لوكان بجانب ذلك الفنجان قطعة من الشوكولاته، حتي أن هناك دراسة أجريت حول الأمر، وأشارت إلي أن تناول القهوة والشوكولاتة معاً يطيل العمر، ويقاوم علامات التقدم بالسن، نتيجة لتوفر عنصر الزنك في الشوكولاتة، والذي يعمل بدوره علي رفع قدرة البوليفينول تلك المادة الرائعة الموجودة بالقهوة وتساعد علي حماية الخلايا وتجنب تلفها.

الدانوب ماركت عروض الشوكولاتة والقهوة

عروض مميزة من الدانوب هايبر ماركت في مهرجان القهوة والشوكولاتة، علي الرغم من فوائد تناول القهوة إلا أنه يجب الإنتباه إلي بعض الأمور وهي عدم تناولها في المساء، فهي بطبيعتها منشط ومنبه، وبتالى سيكون نتيجة تناولها مساءاً الأرق وعدم القدرة علي النوم والراحة.

عرض علي شوكولاتة Ferrero rocher رائعة المذاق، قطعة منها فقط مع فنجان القهوة في الصباح كفيلة أن تجعلك تبدأ يومك بسعادة سعر العرض 18،95 ريال وزن 200 جم.

عرض الدانوب علي قهوة دافيدوف وزن 100 جرام 1+1 مجاناً ب 37 ريال فقط، بدلا من 75 ريال.

يجب عدم إضافة الكثير من السكر للقهوة يفضل تناولها سادة ، أو بكمية قليلة وذلك لتجنب الإصابة بمرض السكري نتيجة لإرتفاع نسبة الجلوكوز بالدم، علي النقيض الأخر القهوة من شأنها أن تخفض مستوي الكوليسترول الضار وذلك من خلال خلطها بالقليل من القرفة كذلك يخفض نسبة الدهون الثلاثية.

كبسولات نسبرسو من ستاربكس مذهلة عرض 2+1 ب 59 ريال.

عبوة من شوكولاتة جواهر كبيرة الحجم ب 39،95 ريال.

عروض الدانوب Danube

وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم، تمنح الجسم الطاقة والتركيز لبداية اليوم، ومن دونها يحدث إنخفاض في مستوي القدرة الجسدية، وبالأخص الأطفال غالبا مايرفضون تناول طعام الأفطار في الصباح، لكن مع كورن فليكس نستلة محبوب الأطفال، الوضع مختلف بجانب طعمه اللذيذ، فهو أيضا غني بالعناصر الغذائية والألياف وجبة متكاملة سعر المنتج 13،50 ريال.