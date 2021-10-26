شوف “خصم هائل” عروض بنده اليوم على مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية وخصومات تصل إلى 70%

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عمر شويل - جدة تقدم عروض بنده اليوم تخفيضات وخصومات على أكثر من 100 منتج من مستحضرات التجميل، الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر حيث تسعى بنده السعودية إلى توفير العديد من المنتجات العالمية بأسعار تنافسية لكل امرأة عصرية، حرصاً منها على أهمية العناية بالبشرة والشعر ومساهمة منها لحصول المرأة على العناية اللازمة للحفاظ على جمالها بأسعار غير قابلة للمنافسة.

عروض بنده اليوم على مستحضرات التجميل

تتصدر قائمة عروض بنده اليوم في مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، غذاء الشعر المنعم الترا دوكس 390 مل، وشامبو الترا دو 600 مل، وقناع منديل مركز خلاصة غارنييه، ومنظف ماء ميسيلر مزيل للمكياج غارنييه.

صبغة للشعر بروديجي، لوشن للجسم نيفيا، تونر مرطب مع ماء الورد العضوي نيفيا 200 مل، كما تحتوي عروض بنده اليوم على عرض جل مثبت للشعر أرمادا 200 مل، وشامبو فاتيكا 700 مل، وكريم للشعر فاتيكا، وكريم ملتي فيتامين جل آند لفلي 80 جرام، ولوشن فازلين 400 مل.

عروض بنده اليوم للزيوت الطبيعية

كما شملت عروض بنده اليوم العديد من الزيوت الخاصة بالعناية بالشعر ومن بين تلك الزيوت، زيت الشعر بالزيتون فاتيكا 300 مل، وزيت جوز الهند عضوي بكر دابر 200 مل.

أما الشفاه فشملت عروض بنده اليوم مرطب الشفاه لايبلو 3 جرام، ومرطب الشفاه هيمالايا 4.5 جرام، ومن ضمن العروض أيضاً قناع للوجه هيمالايا 30 مل.

قائمة بأسعار عروض بنده لمستحضرات التجميل

جل مثبت للشعر أرمادا 200 مل 12.95 بدلاً من 17.50.

شامبو فاتيكا 700 مل 15.50 بدلاً من 25.95.

كريم للشعر فاتيكا 6.50 بدلاً من 10.95.

كريم ملتي فيتامين جل آند لفلي 80 جرام 13.95 بدلاً من 20.95.

لوشن فازلين 400 مل 13 بدلاً من 26.25.

زيت الشعر بالزيتون فاتيكا 300 مل 12.50 بدلاً من 17.95.

زيت جوز الهند عضوي بكر دابر 200 مل 19.95 بدلاً من 42.95.

غذاء الشعر المنعم الترا دوكس 390 مل 21.95 بدلاً من 29.95.

شامبو الترا دو 600 مل 18.95 بدلاً من 26.95.

قناع منديل مركز خلاصة غارنييه 12.95 بدلاً من 16.95.

منظف ماء ميسيلر مزيل للمكياج غارنييه 23.95 بدلاً من 31.95.

هذه بعض عروض بنده اليوم على مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، لمعرفة المزي عن عروض بنده الأخرى يمكنك متابعتنا عبر الموقع والتعرف على العروض بصورة يومية، ومن الجدير ذكره أن بنده تعد من أهم سلاسل السوبر ماركت في السعودية.