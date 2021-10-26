نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “اشتري ووفر” عروض بنده اليوم قبل انتهاء العروض والخصومات على جميع المنتجات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض بنده السعودية اليوم هي الاختيار الأفضل في عالم العروض والتخفيضات حيث تتمتع بنده السعودية بتقديم عروض يومية وبصورة دائمة لعملائها، والتي تعتبر من أقوى العروض التنافسية حيث يصعب العثور على عروض مماثلة في فروع أخرى غير بنده السعودية، ولهذا فإننا اليوم سوف نستعرض معكم بعض عروض بنده على المنتجات المنزلية والتي تسعى كل امرأة لمعرفتها.

عروض بنده اليوم في المنظفات

حيث تقدم بنده اليوم العديد من التخفيضات على المنظفات بصورة عامة، وتشمل العروض أيضاً المطهرات، والمعقمات، ومضادات الجراثيم، كما تشمل عروض بنده اليوم سائل الغسيل للصحون والأواني، وكذلك بخاخات التعقيم للأيدي، والمناديل الورقية للوجه.

أيضاً تقدم بنده السعودية عروض مميزة على المعطرات والمبيضات، والباور جل المركز، هذا بخلاف العروض المقدمة في مسحوق الغسيل العادي والأوتوماتيك.

وتحتوي قائمة التخفيضات اليوم فيري بلس سائل غسيل الصحون، ومركز داون منعم الأقمشة، وجيف منظف الأرضيات، ولوكس لايت سائل غسيل الصحون البلاستيكية، بالإضافة إلى تايد شامبو الغسيل العباية، هذا بجانب كمفورت منعم الأقمشة.

أسعار عروض بنده للمنظفات

سائل مطهر بنده 17.95 بدلا من 28.95.

سائل غسيل الصحون بنده 7.95 بدلاً من 12.25.

مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم بنده 10.95 بدلاً من 18.95.

قطن بنده على العرض واحده أخرى هدية.

كاسات ورقية بند 50 حبه (250مل) 4.95 بدلاً من 6.95.

باور جل مركز مع داوني اريال 20.50 بدلاً من 24.95.

شامبو لغسيل العباية تايد 18.95 بدلاً من 25.95.

مسحوق غسيل مركز اريال (6.25 كيلو) 62.95 بدلاً من 126.95.

مسحوق غسيل العادي بونوكس (7 كيلو) 42.95 بدلاً من 59.95.

سائل غسيل الصحون فيري بلس بقوة بديلة للمبيض (800 مل) 12.50 بدلاً من 15.95.

منظف الأرضيات جف (3 لتر) 29.95 بدلاً من 42.90.

كريم منظف بالورد جف (500 مل) 11.95 بدلاً من 15.95.

مسحوق غسيل مركز أومو أكتيف (7كيلو) 42.95 بدلاً من 56.95.

سائل غسيل الصحون كلاسيك/ بالليمون لوكس صن لايت (750 مل) 6.95 بدلاً من 9.95.

منظف المراحيض داك 21.95 بدلاً من 34.95.

مطهر داك (4.5 لتر) 21.95 بدلاً من 29.95.

مسحوق غسيل مركز برسيل (5 كيلو) 31.95 بدلاً من 38.95.

مسحوق غسيل مركز جنتو (2.5 كيلو) 16.95 بدلاً من 41.25.

مطهر ومعقم جنتو (500 مل) 10.95 بدلاً من 19.95.

معطر جو كوتاج (300 مل) 6.95 بدلاً من 9.95.

هذه كانت عروض بنده اليوم في المنظفات يمكنك متابعتنا لمعرفة باقي العروض في المنتجات الأخرى