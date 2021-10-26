أهم مميزات لعبة ببجي 1.6 والطريقة الصحيحة للعبها pubg mobile 2021 وما هي المهمات الجديدة

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عمر شويل - جدة ببجي 1.6 يعد إصدار رائع من لعبة ببجي الشهيرة التي تعد الأن اللعبة الإلكترونية رقم واحد على مستوى العالم، ورغم تعرض لعبة ببجي للعديد من الانتقادات ولكنها مازالت تتربع على عرش ألعاب العالم حاليًا، ويحرص مطورين لعبة ببجي على تحديثها بشكل مستمر، وذلك حتى يضمنوا استمرار الملايين في لعبها، وزيادة معدل التحميل لها، ففي ظل عالم السرعة التكنولوجية الذي نعيشه كل يوم تظهر ألعاب جديده تنافس ببجي 1.6 ولذلك يحرص المطورين على ملاحقة التطورات.

ببجي 1.6

تعد لعبة ببجي هى الميزة الأهم لها، والذي جعلها في مقدمة قائمة افضل ألعاب العالم الإلكترونية، حيث يدور السيناريو فوق سطح جزيرة هبط عليها 100 لاعب من طائرة عن طريق استخدام المظلات.

عقب هبوط اللاعبين يسرع كلًا كنهم في جمع المعدات المجانية المنتشرة في المنازل وأنحاء الجزيرة، وتبدأ المعركة، والمنتصر هو من يحافظ على حياته حتى يتبقى بمفرده

طريقة لعب ببجي 1.6

لعبة ببجي 1.6 لعبة بسيطة الفكرة، فهي تعتمد على أن تتسلح وتحمي نفسك بسترة واقية وخوذة، وتبدأ المعركة، ويمكنك الحصول أيضًا على معدات مثل الاسعافات الاولية ووقود للسيارات وغيرهم.

من أهم مميزات لعبة ببجي 1.6 أنها تتيح لك خيار اللعب بمفردك أو الانضمام لفريق، وبالطبع الفريق يكون أفضل لأنك هنا تنضم لمجموعة تتشارك فى حماية ومساعدة بعضهم البعض.

مميزات لعبة ببجي 1.6

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها لعبة ببجي 1.6 ومن ضمن هذه المميزات:

اللعبة تجربة حماسية رائعة ومغامرة ممتعة.

اللعبة تنمي المهارات وتدعم سرعة الاستجابة الذهنية.

اللعبة تعلم المراهق التعاون مع فريق.

تساعد على اكتساب صداقات من جميع أنحاء العالم.

اللعبة تحتوي على مستويات لا تنتهي وبالتالي المتعة لا تتوقف.

تتميز بجرافيك رائع ومتطور ويحاكي الواقع بشكل مذهل.

أصوات لعبة ببجي ١.٦ مميزة للغاية وتضفي الواقعية والإثارة على اللعبة.

هكذا نكون قد وضحنا أهم المعلومات التي تخص لعبة ببجي ١.٦ تلك اللعبة التي تعد بمثابة اللعبة الأشهر حاليًا ولاعبيها يتخطى أعدادهم مئات الملايين، ولكن مازالت اللعبة تتعرض للنقد الحاد بسبب فكرتها العنيفة وإدمان المراهقين لها، الأمر الذي أدى لمنع بعض الدول لها.