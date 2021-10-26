نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصومات بالجملة” عروض جرير على الجوالات بمختلف أنواعها وتخفيضات لا يمكن أن تصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سوف نستعرض معكم عروض مكتبة جرير على هواتف المحمول الذكية حيث تقدم المكتبة اليوم عروض حصرية ولأول مرة في تاريخ عالم الهواتف الذكية حيث تصل الخصومات اليوم إلى 50% وهذا يعتبر الحدث التاريخي في عالم المحمول، حيث تتصدر العروض منتجات آبل، وسامسونج، وشامي وvivo وغيرها من الماركات العالمية في عالم الهواتف، ومن خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال سنقدم لكم أبرز التخفيضات والخصومات الخيالية على الجوالات من خلال جرير.

عروض جرير على الهواتف

تتربع شركة سامسونج على قائمة عروض جرير اليوم عن غيرها من الشركات الأخرى حيث وصل الخصم على جهاز Samsung Galaxy Note9 المقدمة بخصم وصل إلى 44%، وجاء بعده جهاز Samsung Galaxy A50 بخصم 31 %، أما جهاز Huawei P30 Pro بخصم 27%.

وجهاز iPhone XR 128 GB بخصم 24%، وجهاز Xiaomi Mi 9T بخصم 17%، وجهاز OPPO Reno بخصم 12 %، وأقل خصومات كانت من نصيب جهاز Vivo Y12 حيث تم الخصم عليه بنسبة 10% فقط.

كذلك من أعلى الخصومات التي تمت كانت من نصيب جهاز Lenovo K9 Note بنسبة 42 %، وجهاز Huawei Y9 2019 بخصم 36%.

كما أن جهاز Alcatel Palm تم الخصم عليه بنسبة 30%، كذلك جهاز Hon or 7s بخصم 25%، كذلك هواتف نوكيا دخلت ضمن عروض جرير اليوم حيث تم الخصم بنسبة 22% على جهاز Nokia 6.2، وجهاز Xiaomi Mi A3 بخصم 16%.

قائمة أسعار عروض جرير اليوم