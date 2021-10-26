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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصومات بالجملة” عروض جرير على الجوالات بمختلف أنواعها وتخفيضات لا يمكن أن تصدق في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم سوف نستعرض معكم عروض مكتبة جرير على هواتف المحمول الذكية حيث تقدم المكتبة اليوم عروض حصرية ولأول مرة في تاريخ عالم الهواتف الذكية حيث تصل الخصومات اليوم إلى 50% وهذا يعتبر الحدث التاريخي في عالم المحمول، حيث تتصدر العروض منتجات آبل، وسامسونج، وشامي وvivo وغيرها من الماركات العالمية في عالم الهواتف، ومن خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال سنقدم لكم أبرز التخفيضات والخصومات الخيالية على الجوالات من خلال جرير.
عروض جرير على الهواتف
تتربع شركة سامسونج على قائمة عروض جرير اليوم عن غيرها من الشركات الأخرى حيث وصل الخصم على جهاز Samsung Galaxy Note9 المقدمة بخصم وصل إلى 44%، وجاء بعده جهاز Samsung Galaxy A50 بخصم 31 %، أما جهاز Huawei P30 Pro بخصم 27%.
وجهاز iPhone XR 128 GB بخصم 24%، وجهاز Xiaomi Mi 9T بخصم 17%، وجهاز OPPO Reno بخصم 12 %، وأقل خصومات كانت من نصيب جهاز Vivo Y12 حيث تم الخصم عليه بنسبة 10% فقط.
كذلك من أعلى الخصومات التي تمت كانت من نصيب جهاز Lenovo K9 Note بنسبة 42 %، وجهاز Huawei Y9 2019 بخصم 36%.
كما أن جهاز Alcatel Palm تم الخصم عليه بنسبة 30%، كذلك جهاز Hon or 7s بخصم 25%، كذلك هواتف نوكيا دخلت ضمن عروض جرير اليوم حيث تم الخصم بنسبة 22% على جهاز Nokia 6.2، وجهاز Xiaomi Mi A3 بخصم 16%.
قائمة أسعار عروض جرير اليوم
- جهاز Xiaomi Mi A3: 749 ريال بدلاً من 899 ريال.
- جهاز Nokia 6.2: 699 ريال بدلاً من 899 ريال.
- جهاز Hon or 7s: 299 ريال بدلاً من 399 ريال.
- جهاز Alcatel Palm: 699 ريال بدلاً من 999 ريال.
- جهاز Lenovo K9 Note: 399 ريال بدلاً من 699 ريال.
- جهاز Huawei Y9 2019: 599 ريال بدلاً من 939 ريال.
- جهاز Xiaomi Mi 9T: 1149 ريال بدلاً من 1399 ريال.
- جهاز OPPO Reno: 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال.
- جهاز Huawei P30 Pro: 2899 ريال بدلاً من 3999 ريال.
- جهاز Samsung Galaxy A50: 825 ريال بدلاً من 1199 ريال.
- جهاز Samsung Galaxy Note9: 2499 ريال بدلاً من 4499 ريال ويعتبر هذا أعلى خصم على الهواتف ضمن عروض جرير اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف “خصومات بالجملة” عروض جرير على الجوالات بمختلف أنواعها وتخفيضات لا يمكن أن تصدق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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