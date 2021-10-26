فورت نايت أفضل طريقة للعب مع الاستمتاع بالمميزات fortnite تعرف على آلية مميزة في اللعب

إن لعبة فورت نايت تُعد من أكثر الألعاب المنتشرة حول العالم، وهي لعبة تنافسية يجب فيها البقاء على قيد الحياة لأطول وقت ممكن حتى يصل لاعب واحد إلى نهاية المعركة، وأكثر ما يميز تلك اللعبة أنها تتصور بشكل مستمر، وذلك يجعل متعة اللعب أكبر، كما توفر الوضع الفردي للعب أو الوضع الجماعي، والذي يشترك فيه الأصدقاء لزيادة الحماس والإثارة داخل اللعبة.

فورت نايت

إن لعبة فورت نايت عبارة عن لعبة إطلاق نار بين 100 لاعب، حيث يحارب كل منهم بهدف البقاء على قيد الحياة، وتتقلص المساحة الخاصة باللعب بشكل تدريجي لتجبرهم على المحاربة، وسوف نتعرف تفاصيل تلك اللعبة فيما يلي.

طريقة لعب فورت نايت

إن الهدف من لعبة فورت نايت هو أن يحارب اللاعب حتى يكون آخر شخص على قيد الحياة داخل المعركة، حينما تبدأ اللعبة يجد اللاعب نفسه يهبط من مظلة في مكان داخل جزيرة كبيرة، ويجب أن يحرص على البحث عن المعدات والذخيرة حتى يدافع بها عن نفسه ويقوم بمحاربة اللاعبين الآخرين، بعد مرور كل دقيقتين تكون الخريطة أصغر، وذلك الأمر يجعل التقاء اللاعبين أسهل حتى لا يبقى مكان يمكن أن يختبئ اللاعب به، يحمل كل لاعب فأسًا في بداية اللعبة حتى يهدم أو يجزئ أي مواد خام ويبني من خلالها هيكل يحميه من هجوم الأعداء.

مميزات لعبة فورت نايت

إن هناك العديد من المميزات التي يمكن أن يستمتع بها اللاعب في فورت نايت، وتلك المميزات هي: