نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda على لحوم بنده ودجاج بنده بأفضل الأسعار حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم آخر عروض هايبر بنده Hyper panda الصفحة الرئيسية لهذا الأسبوع تتمتع بخصومات كبيرة تصل إلى 60% في جميع فروع الهايبر داخل المملكة، وتتميز هذه العروض بالتنوع الكبير بين أصناف منتجات الألبان، والأجبان الأوروبية، واللحوم الجاهزة للشواء بكل أشكالها، مع بعض وصفات الأكلات الشهية العربية والأجنبية، أسبوع حافل بالخصومات حتى نفاذ الكميات تجدونها فقط بجميع فروعه في مدن المملكة العربية السعودية.

أسبوع الخصم الكبير على الأجبان الأوروبية داخل عروض بنده الصفحة الرئيسية

نقدم لكم أفضل عروض بنده، ومنها: جبنة فيتا غنم فالبريسو الطازجة الشهية، كما يوجد جبنة إيدام، وجودا من بريزيدن، هذا أسبوع الأجبان الأوروبية الرائعة وعروض بنده لا تنتهي، فهناك عرض رائع أيضاً على الجبن الشيدر البيضاء، والحمراء، وعلى الجبنة القشقوان السنبلة، والجبنة الحلوم القبرصي تصل الخصومات عليها إلى 60%، والجبنة الساغاناكي اليوناني الرائعة تصل الخصومات عليها إلى 75%، وغيرهم من أنواع الأجبان الأوروبية مثل جبنة موزاريلا المبشورة وجبنة بلاتينوم القديمة، كما يعرض ماركت بنده وصفة كرات الجبن المقرمشة، ومكوناتها، وكذلك توفر بهارات الوصفة الأوروبية بخصم خاص.

خصومات مميزة في أسبوع الشواء من ماركت بنده

أجود أنواع اللحوم الخاصة بالشواء في أسبوع الشواء من هايبر بنده، حيث توجد عروض خاصة على الكفتة البقري البرازيلي، وعلى النقانق البقري البرازيلي تصل إلى 40%خصم، كما توجد خصومات على البرجر البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري، وكذلك تتوفر أنواع من قطع اللحم المشكل، و ريش الغنم بخصم عالي، ومعها وصفة قطع اللحم المشوي مع الخضراوات.

عروض بنده الإسبوعية (الصفحة الرئيسية) على اللحوم عالية الجودة

تتوفر بقسم اللحوم مجموعة مميزة من القطع عالية الجودة بأسعار وخصومات كبيرة لا تجدها إلا بهايبر بنده Hyper panda، منها: الستيك البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي، والإسكالوب البقري البرازيلي من أجود الأنواع، كما تتميز عروض بنده لهذا الأسبوع بوجود الستروجانوف البقري البرازيلي الرائع لأشهى الأكلات بخصم مميز، كما يوفر قسم اللحوم الخصم الكبير على فيليه الستيك البقري البرازيلي، والريب اي البرازيلي عالي جودة، وهذه العروض متوفر بجميع فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية.