شوف تخفيضات 65% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات

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تقدم اكسترا عروض على أشهر هواتف المحمول من ماركات عالمية من أهمها كلًا من أوبو وأيفون وريد مي وريل مي وسامسونج وغيرهم الكثير من الهواتف المحمول، فتعمل اكسترا على مدار اليوم لتقدم إلى عملائها أفضل أنواع هواتف المحمول ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم أفضل العروض على الهواتف المحمول. تخفيضات اكسترا على الهواتف المحمول يشمل العرض على مختلف أجهزة الهواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أهم تلك العروض: عرض على هاتف آبل أيفون 12 برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر. عروض اكسترا السعودية على الجوالات يشمل العرض أيضاً على هواتف سامسونج التي من أهمها هاتف سامسونج جالكسي إيه 12 مع 4 جي ومتوفر بمساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأبيض.

يحتوي العرض على سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض أيضاً على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على سامسونج نوت 20 إلترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

يحتوي العرض على فيفا واي 51، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية يشمل العرض على فيفو إكس 60 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على فيفو واي 20، 2021 متوفر باللون الأبيض مع مساحة 64 جيجا بايت.

يحتوي العرض على فيفو واي 20 إس 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

يحتوي العرض على هواوي نوفا 8، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

يحتوي العرض على هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بلون ساكورا الوردي.

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