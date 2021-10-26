نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا على ايفون 12 ايفون ١٢ برو وايفون 12 برو max بـ14% في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلسلة ايفون 12 تحصل على خصم كبير يصل إلى 13% من اكسترا، وحققت سلسلة ايفون 12 نجاح خرافي خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم سلسلة ايفون ١٢ تجربة أداء خرافية خاصة في جانب التصوير والكاميرا سواء الأمامية أو الخلفية، هذا بالإضافة إلى نظام التشغيل الجبار ios 14 الذي يمكن تحديثه حاليا لـ ios 15 والذي يقدم قوة كبيرة في الأداء.

خصومات اكسترا على ايفون 12 ايفون ١٢ برو وايفون 12 برو max بـ13%

ايفون 12 بمساحة 128 جيجا باللون البنفسجي خصم 13% وسعره بعد الخصم:

3499 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك ايفون ١٢ بمساحة 256 باللون البنفسجي بخصم 14% وسعره بعد الخصم:

3899 ريال.

ايفون ١٢ برو ماكس بمساحة 128 جيجا باللون الأزرق بخصم 11% وأصبح سعره بعد الخصم:

4599 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك ابل ايفون 12 برو بمساحة 128 جيجا واللون الأزرق بخصم 14% ليصبح سعره:

3999 ريال.

عروض اكسترا على هواتف سامسونج خصومات حتى 32%

سامسونج نوت 20 الترا بمساحة 256 باللون البرونزي بخصم 32% ليصبح سعره:

3499 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك سامسونج جالاكسي إيه 32 بمساحة 128 جيجا باللون البنفسجي الفاتح بخصم 12% ليصبح سعره:

1099 ريال.

خصم 16% على هاتف سامسونج جالاكسي إس 21 الترا بمساحة 256 جيجا باللون الأسود ليصبح سعره 4499 ريال.

أهم مزايا ايفون ١٢ برو ماكس