مرحب شهر الصوم.. فلكيًا موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 1443 في السعودية

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مرحب شهر الصوم.. فلكيًا موعد اول ايام شهر رمضان المبارك إن شهر رمضان إحدى الأشهر التي تمتلك أثر عظيم في نفوس كل من العرب والذين يقومون بشكل دوري بمطالعة البحوث الفلكية وحساباتها للقمر وحركته في نوع من المساعدات لاكتشاف وتحديد مواعيد شهر رمضان للعام القادم ومن بين تلك الدول العربية التي تهتم بتحديد شهر الصيام كل من السعودية والإمارات والكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى والتي يتوقع ان يكون أولى ايام رمضان مشترك بها جميعًا في اليوم ذاته وفقًا التحليلات الأخيرة والتي نوضحها عير الأجزاء التالية.
موعد أول شهر رمضان 2022 فلكيًا في السعودية
- تقوم الأبحاث الفلكية في الآونة الأخيرة في تقديم العديد من الحسابات المحددة الاشهر الهجرية.
- والتي تعتمد على حسابها بمطالعة القمر وحركته ومستويات اكتمال حيث لاحظت هذه الأبحاث دخول شهر رمضان.
- من خلال تحديدها الأساسية
- تتوقع الحسابات الفلكية أن يأتي شهر شعبان غير مكتمل الأيام حيث يقدر بنحو 29 يوم فقط.
- حيث يتوافق اخر ايام شهر شعبان مع تاريخ واحد من شهر أبريل لعام 2022.
- ونتيجة لهذه الحسابات الهجرية عن عام 1443 فإن الحسابات سوف تجعل يوم السبت الموافق اثنين من شهر أبريل للعام الجديد 2022.
- هو أولى بدايات شهر رمضان الكريم داخل العديد من البلدان العربية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات.
هلال رمضان 2022 /1443 وغرة شهر الصيام
لا تحتسب هذه التحليلات وتأخذ مباشرًا لتحقيق الصيام على المواطنين شرعًا حيث تقوم العديد من الدول العربية. مثل السعودية والإمارات والكويت ب احتساب بداية شهر الصيغ مرة أخرى عبر التالي
- تستخدم هذه البلاد بعض طرقهم التقليدية في تحديد نقصان أو اكتمال الشهر لتحديد اول أيام الصيام في شهر رمضان.
- وهذا من خلال الاعتماد على العين المجردة او استخدام التلسكوبات التي تساعد في توضيح الرؤية.
- تبدأ هذه الاستطلاعات في نهاية شهر شعبان في مساء يوم 29 الموافق لعام 1443 هجريًا.
- حتى تتمكن من تحديد موعد الصيام أولى أيامه.
- حيث نلاحظ أن شهر شعبان هو ثامن الشهور الهجرية بينما رمضان هو الشهر التاسع على التوالي.
- بين الاثني عشر شهر المحددة هجريًا.
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