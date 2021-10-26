مرحب شهر الصوم.. فلكيًا موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 1443 في السعودية

مرحب شهر الصوم.. فلكيًا موعد اول ايام شهر رمضان المبارك إن شهر رمضان إحدى الأشهر التي تمتلك أثر عظيم في نفوس كل من العرب والذين يقومون بشكل دوري بمطالعة البحوث الفلكية وحساباتها للقمر وحركته في نوع من المساعدات لاكتشاف وتحديد مواعيد شهر رمضان للعام القادم ومن بين تلك الدول العربية التي تهتم بتحديد شهر الصيام كل من السعودية والإمارات والكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى والتي يتوقع ان يكون أولى ايام رمضان مشترك بها جميعًا في اليوم ذاته وفقًا التحليلات الأخيرة والتي نوضحها عير الأجزاء التالية.

موعد أول شهر رمضان 2022 فلكيًا في السعودية

تقوم الأبحاث الفلكية في الآونة الأخيرة في تقديم العديد من الحسابات المحددة الاشهر الهجرية.

والتي تعتمد على حسابها بمطالعة القمر وحركته ومستويات اكتمال حيث لاحظت هذه الأبحاث دخول شهر رمضان.

من خلال تحديدها الأساسية

تتوقع الحسابات الفلكية أن يأتي شهر شعبان غير مكتمل الأيام حيث يقدر بنحو 29 يوم فقط.

حيث يتوافق اخر ايام شهر شعبان مع تاريخ واحد من شهر أبريل لعام 2022.

ونتيجة لهذه الحسابات الهجرية عن عام 1443 فإن الحسابات سوف تجعل يوم السبت الموافق اثنين من شهر أبريل للعام الجديد 2022.

هو أولى بدايات شهر رمضان الكريم داخل العديد من البلدان العربية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات.

هلال رمضان 2022 /1443 وغرة شهر الصيام

لا تحتسب هذه التحليلات وتأخذ مباشرًا لتحقيق الصيام على المواطنين شرعًا حيث تقوم العديد من الدول العربية. مثل السعودية والإمارات والكويت ب احتساب بداية شهر الصيغ مرة أخرى عبر التالي