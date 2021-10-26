شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 26 أكتوبر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عروض اسواق العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، تقدم أسواق عبد الله العثيم التجارية أشهر الأسواق الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لجميع أنواع السلع المنزلية الاستهلاكية، تقدم إلى جميع السادة عملاء أسواق العثيم في المملكة السعودية أقوى العروض على جميع المنتجات ومختلف احتياجات المنزل من سلع استهلاكية، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 20 أكتوبر الموافق 14 ربيع الأول إلى 26 أكتوبر الموافق 20 ربيع الأول، تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جرام 3 قطع بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.50 ريال.

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عروض العثيم ، فوائد الجبن القريش، تعد مصدر مهم للكالسيوم بالجسم الذي يعد مصدر أساسي لصحة الأسنان والعظام، كما تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، تقلل من خطر الإصابة ببعض السرطانات، تساعد على تنظيم ضغط الدم، تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم الذي يساعد في زيادة مضادات الأكسدة في الدم، مصدر جيد للفوسفور والبروتين، تساعد في فقدان الوزن، جبن فيكتو قريش 1 كيلو بسعر 14.95 ريال.

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فوائد الباذنجان ، يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم لوجود حمض الكلورجينيك، تعزيز صحة القلب والشرايين والحفاظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمة، يحتوي الباذنجان على مادة البوليفينول التي تساعد في مقاومة السرطانات، تعزيز الوظائف الإدراكية لوجود مادة الانثوسيانين، يساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة وركوبه للبشرة، يعمل على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، باذنجان اسود رومي وسط 1 كيلو بسعر 3.95 ريال.

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فوائد الخس ، تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول في الدم، يعمل على المساعدة في علاج اضطرابات النوم والأرق، يقوم بتعزيز صحة الجهاز الهضمي، المساعدة في خسارة الوزن لسعراتة الحرارية المنخفضة، غني بمضادات الاكسدة التي تعزز المناعة، الوقاية من السرطان وتعزيز صحة العظام وتقويتها، الحماية من التجاعيد والمساعدة على تجدد الخلايا، الحماية من حب الشباب لوجود فيتامين ج، خس لولو بيوتدي علبة بسعر 5.95 ريال.

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فوائد الفراولة، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج التي تساعد في زيادة قوة الجهاز المناعي، تعمل على تحسين الجهاز الهضمي لوجود عنصر الفسفور، المساهمة في الحماية من السرطان لوجود مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، فراولة مونتانا مجمدة 1 كيلو بسعر 8.50 ريال بدلا من 12.75 ريال.