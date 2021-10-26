نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير على أحدث أنواع الجوالات بتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت مكتبة جرير أقوي عروضها الترويجية على الجوالات والشاشات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، حيث أعلنت عن هذا العرض يعد من أقوي العروض التي تم طرحها بالمقارنة إلى العروض الأخرى التي تصدر من السلاسل التجارية المختلفة، نتيجة للتخفيضات والخصومات الهائلة التي قررتها إدارة المكتبة على الجوالات المطروحة بالعرض والتي سوف نبرزها بالتفصيل خلال السطور التالية.

أقوى عروض مكتبة جرير على الجوالات حتى 6 نوفمبر المقبل:-

تضمنت العروض التي طرحتها المكتبة على الجوالات بمختلف أنواعها خصومات وتخفيضات هائلة ويمكن التعرض على العروض المطروحة من خلال مشاهدة العروض التي تم الاعلان عنها والمتاحة حتى 6 نوفمبر المقبل وذلك كما يلي:-

وتبين من ذلك حجم التخفيضات التي قررتها إدارة المكتبة على الجوالات والتي جاءت كالتالي:-

النوع السعر السعر بعد الخصم iPhone 13 mini 3.299 ريال سعودي iPhone 13 3.799 ريال سعودي Vivo x60 pro 2.999 ريال 2.699 ريال Xiaomi 11T Pro 2.499 2.099 ريال

كما أن هناك عروض أخرى على الأنواع الأخرى من الجولات والتي يمكن مشاهدتها من خلال مجلة العروض السابقة.

وجرير ليست مكتبة بالمعني التقليدي لها بل هي تتعدى ذلك، حيث أنها لا تعمل في مجال الكتب فقط وإنما في كافة الاجهزة الكهربائية والتعليمية والجولات والشاشات وغيرها من الأجهزة التي يحتاجها إليها المواطنين بكافة طوائفهم السنية، وتتواجد جرير في أغلب مدن المملكة العربية السعودية، كما أنها تتواجد في أغلب الدول العربية، وتمتاز بأنها تقوم بطرح احتياجات المواطنين بأسعار وتخفيضات وخصومات تتناسب مع احتياجاتهم وعلى اختلاف دخولهم.

والعروض الترويجية التي تطلقها جرير، في الغالب تكون لفئة الشباب فهم الذين عادة ما تكون اهتماماتهم بالعروض الترويجية على الجوالات، حيث تكون العروض المطروحة بتخفيضات هائلة على أحدث أنواع الجوالات.

كما تقوم بطرح عروض ترويجية على الأدوات المكتبية، والقصص والكتب والتي يحبها الصغار والكبار وذلك لإثراء عقولهم، فمجال القراءة هو مجال ممتع للجميع، لا يشعر به من يفتقد القيام بها.

ولهذا تكتسب جرير شهرة واسعة ليس في المملكة العربية السعودية وحدها بل في أغلب الدول العربية والتي تتواجد فروعها بها مثل الامارات والكويت ومصر وغيرها من الدول العربية الأخرى.