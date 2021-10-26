شوف عروض بنده الأسبوعية بخصومات مميزة على أنواع المواد الغذائية المستوردة تصل إلى 60%

وعادت من جديد مجموعة محلات بنده Panda بأقوى الخصومات على مجموعة متميزة من أفضل ماركات السلع ذات أعلى جودة في الأسواق، والتي قيمة الخصم بها يمكن ان تصل إلى أكثر من 60%، والتي سوف نوفيكم تفاصيلها من خلال بياننا التالي عن آخر عروض بنده الأسبوعية بتفاصيلها من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية من داخل مجله بنده Panda Ksa

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تتوفر أيضاً العديد من الخصومات الأخرى على أسعار الشكولاتات المستوردة المختلفة من: ماركة تويكس المملحة الجديدة، وغيرها على سعر العلكة الخالية من السكر لحماية الأسنان من التسوس من ماركة إكسترا ريجليز، كما يمكنكم الإستفادة من عرض بنده على سعر شكولاتة سنيكرز كريسبي الجديدة، وغيرها على سعر شكولاتة جالكسي فلوتس، كما يتوفر بالماركت أفضل الخصومات على أسعار شكولاتات تويكس توب Twix.

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تتوفر أيضاً بفروع هايبر بنده بالمملكة خصومات حتى 60% على أسعار جميع أنواع المشروبات الغازية، والمشروبات المنعشة الهاضمة، ومنها: خصم خاص على سعر البيبسي، والسفن أب 7UP، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر مشروب ميريندا حمضيات، وكذلك على ماونتن ديو، كما يتوفر خصم آخر لديهم على سعر البيبسي العادي بالحجن الكبير، وغيره على سعر مياه نستليه، كما يتوفر خصم آخر على سعر السبرايت، والفانتا العلب، وكذلك العديد من الخصومات والتخفيضات الأخرى.