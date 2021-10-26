نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروص العثيم اليوم الاربعاء 27-10-2021 مقاضيك الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاربعاء 27-10-2021 تعد من اقوي عروض العثيم التي يمكنك الاستفادة منها بداية من اليوم الاربعاء. وتستمر كافة هذه العروض حتى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل والموافق 2-11-2021 وتتوفر هذه العروض في جميع فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

عروص العثيم اليوم الاربعاء

نشرة عروض العثيم اليوم توفر لعملائها عروض علي شاي ربيع المذاق الأصلي كيس 200 حبة. وجبن مراعي كريم 500 جرام. ولحم عجل بلدي طازج بدون عظم. ولمحبي الحلاوة الطحينية يمكنك شرائها من أسواق العثيم بتخفيضات تزيد عن 60% من سعرها الاساسي.

مقاضيك الشهرية من عروض العثيم توفر لك جميع انواع المخبوزات الطازجة والحلويات الشائعة. وتضم عروض اليوم تخفيضات على كل من زود بسكويت بجوز هند عبوة كبيرة. وزود كيكة اللوز والبرتقال بقسماط فتات الخير و كرواسون بالزبندة مين 10 حبة. وايضا توفر زود معجنات مشكلة علبة وسط وشابورة سمسم وحبة بركة اصابع وزود خبز ابيض شرائح وزود لقمة القاضي وسط. وزود قرص سمسم وبسبوسة بالمكسرات دبلوكس وتارت لوتس بالكريمة والكثير من المخبوزات الطازجة.

مجلة عروض العثيم السعودية

تحتوي عروض العثيم اليوم على خضار مشكل مونتانا مجمد 400 جم. وبازلاء مونتانا مجمدة 400 جرام. ولب مانجو مونتانا مجمد 1 كجم. وجميع انواع الخضروات والفواكة المجمدة التي توفرها شركة مونتانا المميزة وتعرضها لكم العثيم بأسعار رائعة وتخفيضات مذهلة طوال هذا الاسبوع.

أقوي عروض العثيم السعودية

تخفيضات وعروض العثيم الجديدة تضم فول لونا مقشور خلطة سرية 450 جرام. ولانشون هوت اند كرسبي دجاج بقر سادة و ذرة العملاق الاخضر حلو. وطحينة الكسيح الذهبية ومايونيز فرشلي وكاتشب طماطم هاينز وصلصة البرجر قودي. وجميع انواع المعلبات التي تحتاجها ستجدها ضمن مجلة عروض العثيم اليوم.

اخر عروض العثيم اليوم توفر صدور دجاج من لاتينا طرية 1 كجم وبطاطس هالي شرائح 2.5 كجم ومناديل مطبخ من ركس 8 رول ومنديل شير حريرة. كما تشمل العروض علي أرز جودان مزة 10 كجم ولقمة القاضي الرياض 500 جم. وهناك الكثير من المنتجات الأخرى المتوفرة اليوم ولمدة اسبوع ويمكنك مشاهدتها والحصول على ما تحتاجة.