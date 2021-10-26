نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية 27 اكتوبر 2021 الموافق 21 ربيع الاول 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني عروض بنده الاسبوعية 27 اكتوبر 2021 الموافق 21 ربيع الاول 1443. حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أحدث عروض بنده الجديدة لهذا الاسبوع والتي تبدأ من اليوم الاربعاء 27 اكتوبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل 2-11-2021. ويمكن للجميع الاستمتاع بكافة عروض وتخفيضات بنده وهايبر بنده السعودية. ويمكنك الذهاب إلي أقرب فرع في المدينة أو المنطقة التي تقيم بها والحصول علي المنتجات الغذائية التي تحتاجها.

عروض بنده الاسبوعية 27 اكتوبر 2021

تضم عروض بنده السعودية اليوم تخفيضات علي كفتة بقري برازيلي ونقائق بقري برازيلي. وبرجر بقري برازيلي ولحم بقري برازيلي وقطع خروف نعيمي بالعظم وقطع عجل بالعظم. ولحم كتف عجل بدون عظم وفخذ خروف نعيمي وخروف جورجي وخروف سواكني بالعظم وكتف خروف سواكني.

تضم عروض بنده تخفيضات علي جميع انواع المأكولات الطازجة مثل الأسماك وأبرز الأنواع المتوفرة هي سمك هامور وسمك قاروص و جمبري طازج. وتضم عروض بنده علي المأكولات البحرية تخفيضات قوية على جمبري بحر وحبار أبيض وقطع قاروص وجمبري مزرعة وشيم والكثير من أنواع الأسماك المختلفة الأخرى.

نشرة عروض بنده اليوم

نشرة عروض بنده وهايبر بنده اليوم تحتوي علي جميع انواع الجبن الطازجة مثل جبنة دوبل كريم وجبن فيتا وجبن براميلي و جبن اسطنبولي ماك. كما تحتوي علي جبن أبيض ملح خفيف الطيب وجبنة رومي تشيزا لاند ولبنة تركية السنبلة. كما تحتوى عروض بنده اليوم على لبنة تركية داري وجبن فايلاند دوبل كريم وحلاوة طحينية ماركة الخروف. مرتديلا بقري سادة بالزيتون و زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح.

أحدث عروض بنده وهايبر بنده

يمكنك شراء صدور دجاج مدخن حلواني وجبنة موزاريلا قالب حلواني وقشطة طازجة بدر. وتضم تونة خفيفة بالفلفل الحار قودي و مياه نستلة وبرتقال للعصير مصري. كما يمكنك الحصول على زيت دوار الشمس عافية وبطاطس مقلية حجم عائلي والكثير من المنتجات المختلفة الأخرى التي توفرها بنده بتخفيضات تصل حتي 70%.

عروض بنده السعودية الجديدة توفر مكعبات لحم بقري برازيلي ومرتديلا الدجاج سادة بالزيتون و ستروجانوف بقرى برازيلي. وسمك بوري وسيقان وأرجل وأفخاذ دجاج التنمية وروستو بقري برازيلي.