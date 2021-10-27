شوف عروض بنده الأسبوعية في المملكة تصل إلى 40 % على السلع الغذائية

هايبر بنده يعمل على تقديم عروضًا رائعة وكذلك مع الخصومات المذهلة للغاية، كما أنه يقوم بتقديم تلك العروض سواء كل أسبوع أو تقديمها كل يوم، حيث أن الكثير من المواطنين السعودين يترقبون تلك العروض، وهذا بسبب أنها تعتبر من ضمن العروض الكبيرة والقوية التي توفرها شركة بنده على كل السلع الغذائية.

عروض بنده السعودية

تحتوي شركة بنده على سلاسل كبيرة وكثيرة جدًا تكون متخصصة في البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات التي تكون رائدة بالقطاع الذي يتخصص في التجزئة، وذلك تم حدوثه في عام 1978، كما وصل عدد العمال المتواجدين بالشركة نحو عشرون ألف موظف حتى يلبوا جميع متطلبات الزبائن.

عروض بنده السعودية

2 * 200 مل من كريم تطهير الجسم من جونسون يكون بسعر 22.95 ريال سعودي.

سعر العيدان القطنية من النوع جونسون 200 + 100 حبة تكون 28.25 ريال سعودي.

عدد ثلاثة قطع من خضروات بنده مقدار 400 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

1 + 1 طحينة من النوع بنده مقدار 250 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

عدد ثلاثة قطع من التونة نوعها بنده مقدار 100 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده