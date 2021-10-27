شوف عروض جرير للجوالات jarir بخصومات الموسم حتى 50% من مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات jarir مع تخفيضات الموسم الجديدة على موقع جرير اون لاين والتي وصلت على بعض الأجهزة إلى 50% من مكتبات جرير jarirbookstore ، وتضم الخصومات كل أسعار أكسسوارات الجوالات، والأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهذا لكونها من أكثر الأجهزة التي يتسائل عن أسعارها المستهلكين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير للجوالات jarir بخصومات الموسم حتى 50% من مكتبات جرير jarirbookstore

عروض مكتبة جرير يوجد بها أفضل أنواع الجوالات الذكية التي هي من أفضل إصدارات شركات التكنولوجيا التي منها سامسونج، و ابل apple ، و هواوي huawei ، و اوبو oppo ، و لينوفو lenovo ، ناهيك عن أحدث أجهزة الملحقات الجوال والأكسسوارات بكل أنواعها، كما يقدم جرير اون لاين أفضل الساعات الذكية بأجدد الإصدارات منها.

عروض جرير

تُعرض العديد من إصدارات جوالات جرير سامسونج samsung التي يوجد بها تقنيات تعد من أفضل التقنيات المتاحة في الوقت الحالي، ومنها يوجد إصدرات يقبل على شراؤها الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا بأقوى خصومات الإلكترونيات التي تتحدى كل المتاجر الكبرى.

jarir

عرض حصري على جوال فيفو اكس 60 vivo x60 بسعة 256 جيجا بايت، لون اسود منتصف الليل، الجوال يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي، بسعر مميز 2499 ريال سعودي بدل 2699 ريال سعودي.

عرض خاص على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung s21 ultra بسعة 256 جيجا بايت، لون اسود فانتوم، بسعر مخفض 4499 ريال سعودي بدل 5399 ريال سعودي.

جرير

السماعات بكل أنواعها تقدمها لكم شركة جرير للتسويق بسعر مميز جدًا، وتجدون منها سماعات ايربودز لاسلكية مع سماعات الرأس السلكية، ويوجد منها إصدارات كثيرة من ابل ، وهواوي، وهاير، بيلكن، وهذا بأسعار مخفضة يصل الخصم عليها إلى 50%.

jarirbookstore

سماعات ابل ايربودز الإصدار الثاني، سماعات أذن داخلية مدمج بها ميكروفون، وبها خاصية البلوتوث، بسعر خاص 599 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي، مع توفير حصري بقيمة 50 ريال سعودي عند الشراء.

سماعات ابل ايربودز برو، سماعات أذن داخلية مدمج بها ميكروفون، وبها خاصية البلوتوث، بسعر خاص 899 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي، مع توفير حصري بقيمة 50 ريال سعودي عند الشراء.

مكتبات جرير

الساعات الذكية توجد بمقاسات وإصدرات متنوعة في كل الفروع بخدمة تقسيط جرير المميزة والحصرية فقط داخل السعودية، والأسعار مخفضة جدًا بخصم حتى 21%، كما أنه يوجد العديد من الألوان منها، ومن بين متاجر السعودية المختلفة يقدم جرير تحدي بتقديم أرخص سعر على الإلكترونيات كلها.

أسعار الأجهزة في مكتبات جرير jarir bookstore عرضناها عليكم بكل التفاصيل المتاحة على الموقع الرسمي الخاص بخصومات المملكة العربية السعودية، وقد شملت الأسعار خصومات كبيرة على أجهزة جرير هواوي ، وابل، ولينوفو، وأقوى التخفيضات على جرير جوالات وسماعات ذكية بأعلى جودة، مع الساعات الحديثة التي تضم تقنيات كثيرة متطورة، وانتظرونا مع المزيد من المقالات التي تعرض يوميًا أجدد الخصومات السعودية.