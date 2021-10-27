شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية الذكية المتاحة على موقع اكسترا extra تجدوها بخصم وصل إلى 35% بخصومات أكسترا الجديدة، فهي تضم العديد من الماركات الشهيرة بسعر مميز جدًا، حيث اقترب موعد التخفيضات الكبرى في المملكة العربية السعودية، وعلى الجميع إنتهاز تلك الفرصة للتسوق بأقل سعر.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على خصم يبدأ من 5% إلى 35% على أسعار الأجهزة الإلكترونية من جوالات اكسترا والساعات الذكية، وكذلك الأيباد والتابلت، حيث تهتم كل متاجر السعودية في هذا الوقت من كل عام بتقديم أقوى التخفيضات الكبرى على كل المعروضات، مما يتيح الفرصة لكل العملاء لشراء ما يرغبون به من احتياجات، وهذا كذلك مع الكثير من الخدمات التي يقدمها موقع اكسترا من خدمة التوصيل المنزلي و تقسيط اكسترا على كل المعروضات.

عروض اكسترا

تضم اكسترا اون لاين مختلف الجوالات بسعر خاص جدًا، حيث يوجد خصومات على كل الجوالات الحديثة من اكسترا سامسونج samsung وهواوي، مع جوالات الفئة المتوسطة من لينوفو lenovo وموتورولا، والأسعار جاءت كالتالي بخصم يصل إلى 35%.

تخفيضات اكسنرا

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung gala ، لون أبيض، مع ذكرة بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلًا من 5499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

جوال تيلو جيمز لينوفو ليجن، لون أزرق، بسعة 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلًا من 3499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

اكسترا

نعرض في التالي أجدد أجهزة اكسترا ايباد وعدد من أجهزة التابلت، والتي تعد من أجود أنواع الكومبيوتر اللوحي في المملكة العربية السعودية، والتي منها تابلت اكسترا هواوي huawei ، و ابل ايباد ipad ، وشاومي باد وسامسونج جالاكسي تاب، وجميعها من الأجهزة الأشهر في السعودية التي تضم تقنيات من أحدث ما تكون.

أكسترا

نأتي الآن لأسعار الساعات الذكية التي أصبح لا غنى عنها لمحبي التقنيات الحديثة، ومن خلال الساعات الذاكية يمكن مزامنتها مع الجوالات من خلال تقنية البلوتوث المتاحة في الكثير منها، كما أنها تتميز بالذوق الرفيع وتصميماتها العصرية التي تناسب العديد من الأذواق للشباب والبالغين من كل الأعمار.

عرضنا اليوم أسعار جوالات اكسترا السعودية مع أسعار الساعات الذكية والكومبيوتر اللوحي، وقد شملت الأجهزة أفضل الماركات العالمية من كل الشركات الشهيرة، وبمتابعتنا سوف يصلكم المزيد من الخصومات الجديدة التي تقدم يوميًأ على موقعنا.