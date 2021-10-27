شوف عروض بنده السعودية اليوم فرص التوفير أكثر تخفيضات هايبر بنده hyper panda مذهلة

عروض بنده السعودية اليوم فرص التوفير أكثر مع تخفيضات هايبر بنده hyper panda المميزة حصريًا ولمدة 7 أيام، تبدأ عروض هايبر بنده panda في مختلف الفروع بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الموافق 21 ربيع الأول 1443، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء المقبل، تضم نشرة عروض بندة الأسبوعية مجموعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى بعض عروض أسعار الإلكترونيات بخصومات مذهلة وتخفيضات تتيح الفرصة للعملاء والمستهلكين للتوفير وشراء حاجياتهم ومقاضيهم بأقل الأسعار، يمكنكم الإستمتاع بالعروض من خلال زيارة أقرب فروع شركة بنده للبيع بالتجزئة أو من خلال زيارة موقع بنده أون لاين وإتمام عملية الشراء.

عروض بنده السعودية اليوم

تضم مجلة تخفيضات بندة العديد من تخفيضات الجوالات بأقل الأسعار، ومع إختلاف الإمكانيات التقنية واختلاف المواصفات يمكنكم تحديد إختياراتكم من حيث حجم الذاكرة الداخلية، حجم الرامات أو الذاكرة العشوائية والتي من خلالها يتم تخزين بيانات التطبيقات والألعاب بشكل تلقائي، ويمكنكم تحديد الخيارات بناءً على سعر الهاتف والذي يتفاوت باختلاف المواصفات، ويعرض هايبر بنده hyper panda أغلب الجوالات من الفئة السعرية المتوسطة، والتي تُصنف أغلبها من حيث الإمكانيات التقنية ضمن الفئة الأقل من المتوسطة، ومن أبرز العروض:

جوال تي سي إل 10L الجيل الرابع 4G، الهاتف مزود بـ 6 جيجا رام، 256 جيجابايت ذاكرة داخلية، كاميرا خلفية رباعية العدسات 48+8+2+2 ميجابكسل، كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل بسعر 699 بدلًا من 849 ريال سعودي.

عرض مذهل على جوال تي سي إل 20L الجيل الخامس 5G، مزود بشريحتين اتصال، رام 6 جيجابايت، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، كاميرا ثلاثية 48+8+2، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل بسعر 999 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

يقدم هايبر بنده panda في موسم التخفيضات السنوية فيما يعرف بالجمعة البيضاء أقوى تخفيضات وخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل الغسالات والمكانس الكهربائية، بالإضافة إلى أجهزة المايكروويف والمبرد الكهربائي، وتوفيراً للوقت والجهد يمكنك التعرف على أغلب مواصفات الأجهزة المعروضة ضمن التخفيضات الأسبوعية في السعودية وعروض الجمعة البيضاء White Friday.