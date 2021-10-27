نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا المميزة Extra Offers على الإلكترونيات من الشاشات والجوالات بمناسبة اقتراب موسم التخفيضات في المقال التالي
يمكننا الحصول على أفضل عروض اكسترا التي ما زالت مستمرة حتى يوم 28 من هذا الشهر الجاري في كافة الأنحاء داخل المملكة العربية السعودية في كل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية الحديثة فيمكنك الحصول على أفضل الأسعار فيما يخص الهواتف الذكية مع خدمات التقسيط عبر الأون لاين بكل سهولة ومن أهم تلك العروض ما يتعلق بهواتف آبل وسامسونج وعدد من الشركات الأخرى الرائدة في صنع الهواتف الذكية.
عروض اكسترا المميزة Extra Offers
شركة اكسترا هي شركة من أصل سعودي لديها العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية تختص في مجال بيع الإلكترونيات وكل ما يتعلق بها بنظام التجزئة، تم تأسيس شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية في عام 2003 ومع مرور الوقت بدأت في الاتساع والشهرة في كل الأنحاء كما أنها إحدى الشركات المساهمة، لا تتوقف شركة اكسترا السعودية على بيع كل ما له علاقة في مجال الإلكترونيات فقط بل أنها متخصصة في الأجهزة الكهربائية والمنتجات الخاصة بالعناية الشخصية، استطاعت في وقت قصير أن تتسع بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية حتى وصل عدد المعارض التابعة لها إلى سبع وأربعون معرض في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يتوفر لها الكثير من المعارض الأخرى أيضًا على مستوي منطقة الخليج العربي بالكامل وصل عددها إلى أثنين وخمسون معروض حتى يومنا هذا.
قائمة عروض معرض اكسترا
- تستطيع التسوق والحصول على كل ما يتعلق بالأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية الكهربائية بأسعار لا تجدها في معارض أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
- حرصت معارض اكسترا على توافر أفضل الأسعار حتى تتناسب مع كافة الأشخاص ويستطيعون الاستمتاع بتلك العروض.
- فيما يتعلق بأجهزة الهواتف الذكية مثل آبل برو ماكس وأبل برو 13 تستطيعون شرائه من معارض اكسترا والحصول على هدية أخرى متمثلة في باقة شباب من زين 199، كما تمنح المعارض اشتراك في باقة osn يصل إلى شهرين.
- يمكنك تقسيط سعر الهواتف بأفضل الطرق وبأريحية لا تحصل عليها في العديد من الأماكن الأخرى.
- كما تستطيع إتمام عملية التقسيط عن طريق الأون لاين فلن تكون في حاجة للذهاب إلى المعرض بنفسك بل تتم العملية من خلال الأون لاين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا المميزة Extra Offers على الإلكترونيات من الشاشات والجوالات بمناسبة اقتراب موسم التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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