شوف “خصومات هائلة” عروض جرير للجوالات الذكية وتخفيضات خيالية على البرندات العالمية

نقدم لكم عروض جرير للجوالات الذكية وتخفيضات خيالية على البرندات العالمية المتميزة، حيث تعتبر عروض جرير للجولات الذكية من أفضل العروض التي تعرض في أسواق المملكة العربية السعودية، حيث نقدم لكم ولأول مرة في أسواق المملكة العربية السعودية خصومات قد تصل هذه إلى 60% وقد يعتبر هذا من الأحداث العالمية التي تحدث في أسواق الجولات الذكية، حيث تتصدر الماركات العالمية عروض جرير اليوم، ومن هذه الماركات، ماركة سامسونج، وماركة هواوي، وماركة آبل، وماركة شاومي والكثير من ماركات الجولات العالمية الأخرى وفي هذا المقال سوف نعرض لكم بعض مواصفات ماركات الجولات العالمية التي تضمنها مكتبة عروض جرير.

عروض جرير على سامسونج جالكسي زد فولد 2

تتصدر شركة سامسونج على عروض قائمة جرير اليوم بجوال جالكسي زد فولد 2 بخصم يصل 22%، ومن مواصفات هذا الجوال التالي:

يعمل على دعم شريحة الاتصال من نوع النانو سيم. كما يدعم الشبكة الخلوية 3Gو4G. ويأتي الهاتف بأبعاد 2×128.2×6.9 مل في حالة عدم طي الجهاز. متانة الجودة المستخدمة لتصنيع الهاتف وتأتي من زجاج محمي للجيل السادي مع إطار من الالمونيوم. كما يتمتع جوال جلاكسي زد فولد 2 بحجم شاشة 7.3 بوصة. حيث أن الإصدار الذي تم توفيره في المملكة العربية السعودية يمتاز بسعة ذاكرة 512 جيجابايت. أما عن الذاكرة الخارجية للهاتف فان جلاكسي زد فولد 2 لا يدعم كارت ميموري خارجي. كما أن الكاميرا الخلفية تأتي للهاتف بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 صورة في الثانية. أما عن الكاميرا الخلفية للجوال تأتي بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 صورة في الثانية.

ومن العروض الأخرة لمكتبة جرير اليوم