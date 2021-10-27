نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خيالية” عروض اكسترا على الشاشات والجوالات بأنواع مختلفة وبرندات عالمية Extra offers في المقال التالي
إن هناك العديد من عروض اكسترا والتي يتوفر بها أجهزة كهربائية متنوعة يحتاج إليها العديد من الأشخاص ولا يخلو منها أي منزل، حيث تتوفر تلك العروض على الغسالات، والثلاجات، والمكيفات، والهواتف المحمول، والعديد من الأعراض الأخرى، وسوف نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على العديد من عروض اكسترا فيما يلي.
عروض اكسترا
وهناك ايضا العديد من عروض اكسترا التي يتم تقديمها بشكل مستمر، وذلك حتى يتمكن الزبائن من الحصول على كل ما يرغبون فيه بسعر مناسب، إن تلك العروض تشمل العديد من الأنواع المختلفة من الهواتف، وتستمر تلك العروض على كافة المنتجات الكهربائية التي تتوفر داخل اكسترا، ولأن هناك العديد من المواطنين يرغبون في معرفة أحدث عروض اكسترا والتي تُعد من أهم العروض، وذلك لأنها توفر العديد من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الرئيسية التي يحتاج إليها العديد من الأشخاص بأسعار بسيطة ومناسبة، تصل خصومات اكسترا حتى 60%، وسوف نعرض تلك العروض في السطور التالية.
أحدث عروض اكسترا
هناك مجموعة من أحدث العروض داخل اكسترا، وهذه العروض متوفرة في إكسترا على مجموعة متميزة من الجوالات والشاشات، وسيزداد معدل العروض الفترة القادمة بمناسبة اقتراب البلاك فريداي حيث يأتي كل عام في شهر نوفمبر، ومن الجدير ذكره أن الشهر القادم هو شهر العروض وشهر الشراء أيضاً للكثير من المنتجات، وتلك العروض هي:
- يتوفر هاتف آيفون 12 برو، 5 جي، 256 جيجا، اللون الأزرق، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال.
- يتوفر هاتف سامسونج جلاكسي إس 21 بلس، 5 جي، 128 جيجا بسعر 3499 ريال بدلًا من 3999 ريال.
- يتوفر هاتف آيفون 12، 5 جي، 64 جيجا بسعر 3399 ريال بدلًا من 3799 ريال.
- يتوفر تلفزيون ال جي، 65 بوصة، فائق الوضوح بسعر 8499 ريال بدلًا من 20999 ريال.
- يتوفر مكيف كلاس برو، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات بسعر 2699 ريال+ هدية بقيمة 250 ريال.
- تتوفر غسالة ال جي تعبئة أمامية 14 كيلو/ 8 كيلو بسعر 4799 ريال بدلًا من 8799 ريال.
- تتوفر غسالة ال جي 10.5 كيلو/ 7 كيلو بسعر 3999 ريال بدلًا من 7199 ريال.
- تتوفر ثلاجة ال جي 20.9 قدم بسعر 4999 ريال بدلًا من 7199 ريال.
- تتوفر غسالة باب جانب باب 26.7 بسعر 14999 ريال بدلًا من 2599 ريال.
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