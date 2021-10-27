- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنظفات من لولو ماركت تخفيضات تبدأ من اليوم وحتي 2 نوفمبر في المقال التالي
عروض المنظفات من لولو. ينتظر عملاء لولو هايبر ماركت العروض والخصومات المقدمة من لولو ماركت السعودية. فهو معروف بتميزه في العروض والخصومات المذهلة علي كافة المنتجات ليس علي المنظفات فقط. فتستمر الخصومات علي كافة السلع كالمواد الغذائية أو الإلكترونيات أو الجوالات وهكذا. وحرصا علي متابعتنا لأحدث عروض لولو ماركت سنعرض لكم الآن عروض المنظفات من لولو السعودية التي تبدأ من اليوم 27 أكتوبر وتستمر حتي يوم 2 نوفمبر المقبل.
أحدث عروض المنظفات من لولو ماركت السعودية
يقدم لولو أخر عروض علي المنظفات التي لا غني عنها في كل بيت وفي كل مكان فيحرص الناس خلال هذه الفترة علي التنظيف والتعقيم المستمر نظرا لما يمر به العالم من جائحة الكورونا. راغبين في العبور من تلك المحنة بسلام للجميع. واليكم عروض لولو علي المنظفات:
- مسحوق Tide غسيل تايد 5 كيلو جرام / مضاد للبيكتريا 4.5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي للحبة الواحدة بدلا من 72.90 ريال سعودي.
- فيري Fairy سائل غسيل الأطباق 1 لتر / بلس 800 ملي هديه بسعر 10.50 ريال سعودي بدلا من 15.70 ريال سعودي.
- تايد سائل غسيل العباية 2.5 لتر بسعر 22.50 ريال سعودي بدلا من 36.50 ريال سعودي.
- فيري أقراص غسيل الصحون الكل في واحد بالليمون 42 حبة 567 جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلا من 82.50 ريال سعودي.
- داوني Downy معقم الأقمشة المركز 800 مل/ 1 لتر بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 22.85 ريال سعودي.
- بامبرز pampers مناديا مبلله للأطفال أكوا بيور 48 منديل * 3 بسعر 17.50 ريال سعودي بدلا من 37.50 ريال سعودي.
- أريال Ariel مسحوق غسيل 5 كيلو جرام * 2 بسعر 79.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 94.95 ريال سعودي.
أخر خصومات علي المنظفات
- ديتول Dettol سائل مضاد للتعفن 500 مل * 2 بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 41.95 ريال سعودي.
- برسيل persil مسحوق غسيل 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.
- سائل جل الغسيل من برسيل 4.8 لتر / بريميوم 4.2 لتر. بسعر 39.50 ريال سعودي للحبة بدلا من 58.25 ريال سعودي.
- برسيل سائل غسيل العباية 2 لتر + 2 لتر أضافية بسعر 28.50 ريال سعودي للحبة بدلا من 39.05 ريال سعودي.
- هاربك منظف المرحاض 500 مل * 2 بسعر 13.50 ريال سعودي للحبة بدلا من 17.95 ريال سعودي.
- النورس مناديل وجه طبقتين 180 منديل * 10 بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 31.25 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض المنظفات من لولو ماركت تخفيضات تبدأ من اليوم وحتي 2 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.