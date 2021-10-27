شوف عروض المنظفات من لولو ماركت تخفيضات تبدأ من اليوم وحتي 2 نوفمبر

عروض المنظفات من لولو. ينتظر عملاء لولو هايبر ماركت العروض والخصومات المقدمة من لولو ماركت السعودية. فهو معروف بتميزه في العروض والخصومات المذهلة علي كافة المنتجات ليس علي المنظفات فقط. فتستمر الخصومات علي كافة السلع كالمواد الغذائية أو الإلكترونيات أو الجوالات وهكذا. وحرصا علي متابعتنا لأحدث عروض لولو ماركت سنعرض لكم الآن عروض المنظفات من لولو السعودية التي تبدأ من اليوم 27 أكتوبر وتستمر حتي يوم 2 نوفمبر المقبل.

أحدث عروض المنظفات من لولو ماركت السعودية

يقدم لولو أخر عروض علي المنظفات التي لا غني عنها في كل بيت وفي كل مكان فيحرص الناس خلال هذه الفترة علي التنظيف والتعقيم المستمر نظرا لما يمر به العالم من جائحة الكورونا. راغبين في العبور من تلك المحنة بسلام للجميع. واليكم عروض لولو علي المنظفات:

مسحوق Tide غسيل تايد 5 كيلو جرام / مضاد للبيكتريا 4.5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي للحبة الواحدة بدلا من 72.90 ريال سعودي.

فيري Fairy سائل غسيل الأطباق 1 لتر / بلس 800 ملي هديه بسعر 10.50 ريال سعودي بدلا من 15.70 ريال سعودي.

تايد سائل غسيل العباية 2.5 لتر بسعر 22.50 ريال سعودي بدلا من 36.50 ريال سعودي.

فيري أقراص غسيل الصحون الكل في واحد بالليمون 42 حبة 567 جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلا من 82.50 ريال سعودي.

داوني Downy معقم الأقمشة المركز 800 مل/ 1 لتر بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 22.85 ريال سعودي.

بامبرز pampers مناديا مبلله للأطفال أكوا بيور 48 منديل * 3 بسعر 17.50 ريال سعودي بدلا من 37.50 ريال سعودي.

أريال Ariel مسحوق غسيل 5 كيلو جرام * 2 بسعر 79.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 94.95 ريال سعودي.

أخر خصومات علي المنظفات