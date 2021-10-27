نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات ايفون وهواوي بأقوى تخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore حتى 4 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرة عروض جرير الترويجية السارية على الجوالات والإلكترونيات، حيث تتوافر بها بأسعار رائعة، بالإضافة إلى خصومات إضافية تقدمها لكم مكتبة جرير السعودية في الفترة من يوم 26 أكتوبر 2021 وحتى يوم 4 نوفمبر، وتأتي عروض الجوالات في jarir bookstore مع إمكانية تقسيط ثمن الجوال حتى 36 شهر للتسهيل على العملاء، فقط عليك تحديد الإمكانيات التي من الضروري وجودها في الجوال، ومن ثم الاختيار بين الجوالات، حيث تتوافر أنواع عديدة مثل هواوي، اوبو، وأيضًا ايفون 13 جرير.

عروض جرير

جوالات ايفون في عروض جرير السعودية نقدمها لكم، وأحدث جوالات ابل سلسلة ايفون 13 برو، ذو شاشة Super Retina XDR، وحجم مناسب للشاشة 6.1 بوصة، الجيل الخامس، وكاميرا خلفية ثلاثية دقة 12+12+12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل، ويتميز الجوال باحتوائه على بطارية قوية تصمد لعدة ساعات حتى مع الاستخدام المتواصل، بالإضافة إلى خصائص فريدة من نوعها متاحة في الجوال مثل كونه مقاوم للمياه ورذاذ المياه.

جوال ايفون 13 برو سعة 128 جيجابايت، بسعر 4699 ريال سعودي.

ايفون 13 جرير، 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية، بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس، 128 جيجا بايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي

مكتبة جرير توفر لكم شراء جوالات هواوي في التخفيضات السارية في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها جوال هواوي نوفا 8 رامات 8 جيجا، ببطارية 3800 مل امبير، مع تقنية الشحن السريع بشاحن قوة 66 واط.

جوال هواوي نوفا 8، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1899 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

سلسلة من جوالات ذات شبكة 5G في انتظاركم بجميع فروع جرير السعودية، وتتنوع بين جوالات شاومي، فيفو، لينوفو، اوبو، ويوجد جوال شاومي 11T، مع 3 كاميرات خلفية 108+8+5 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، ومجموعة من أفضل الإمكانيات مثل 8 جيجا رام، بطارية سعة 5000 مل امبير.

جوال شاومي 11T، سعة 256 جيجابايت، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

جوال فيفو X60 سعة 256 جيجابايت، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

هواتف ذكية بأسعار رائعة في مكتبة جرير، حيث يوجد جوال vivo Y20s بمميزات رائعة، بدايةً من مساحة الذاكرة الداخلية التي تصل إلى 128 جيجابايت، وحتى الرامات التي تصل إلى 8 جيجا، وبطارية 5000 مل امبير حتى تُمكنكم من استخدام الجوال لعدة ساعات متواصلة.

جوال فيفو Y20S بسعر 819 ريال سعودي بدلًا من 869 ريال سعودي.

فيفو X60 Pro، رامات 12 جيجا، سعة 256 جيجابايت، بطارية 4200 مل امبير، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

قدمنا لكم تشكيلة من أبرز الجوالات المتضمنة في تخفيضات مكتبة جرير السعودية، لذا بادروا بتصفح نشرة العروض واقتناء الجوال الذي تتناسب امكانياته مع احتياجاتكم من الجوال، بأقوى الخصومات في عروض جرير.