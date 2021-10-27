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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس وتخفيضات هائلة متنوعة على السلع التموينية الغذائية في المقال التالي
عروض بنده اليوم الخميس، يتوافر في هايبر بنده العديد من العروض على المنتجات للعناية الشخصية، وكذلك منتجات الغذائية والمعلبات، وتستطيع من خلاله الحصول على أفضل سعر لكل احتياجات المنزل بسهولة تحت سقف واحد، حيث يفضله مواطنين متعددين في المملكة ويقومون بزيارة هذا الهايبر نظرا للعروض المميزة التي يقدمها.
عروض هايبر بنده لفصل الخريف وخصومات مرعبة تتعدى نصف ثمن مقاضيك بمناسبة الذكرى السنوية
عروض هايبر بنده الآن
هايبر بنده مشهور على مستوى العديد من الدول العربية، وينتشر في المملكة العربية السعودية فروعه في عدة أماكن، وتستطيع من خلاله شراء الحلويات والمعجنات والمنتجات المختلفة والحبوب والمكسرات والبهارات واللحوم والأسماك والخضروات والفواكه والمخللات والمعلبات والعصائر والعديد من المنتجات الغذائية المختلفة بأفضل الأسعار.
عروض بنده اليوم
- عروض هايبر بندة جدة جبنة كريم قابلة للدهن يبلغ سعرها 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع جبنة كريم قابلة للدهن أقل نسبة دسم منخفضة الكولسترول المراعي يبلغ سعرها 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم زبادي يوناني المراعي 150 جرام يبلغ سعره خمسة ونصف ريال سعودي.
- عروض بنده جدة عصير المراعي واحد ونصف لتر يبلغ سعره 8.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده زبدة طبيعية غير مملحة المراعي سعرها 100 جرام يبلغ سعرها 11.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع يبلغ سعر اللبنة التركية بينار حجم العبوة 500 جرام 6.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده كيلو سمك الهامور يبلغ سعره 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة سعر ثلاث علب تونة خفيفة بالزيت النباتي تريفا 170 جرام حجم العبوة يبلغ سعرها 9.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية مكرونة قودي ثلاث أكياس حجم الكيس 250 جرام وكيس أخرى حجمه 450 غرام والأخير 500 جرام يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي بطاطس رفيعة للقلي ب 2 ونص كيلو يبلغ سعر الكيس 8.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده زيت نباتي نخيل لتر ونصف يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم كريمة البندق والكاكاو بنده حجم العبوة 350 جرام يبلغ سعرها 7.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بطاطس شيبس فلفل حار مكسيكي وجبنة تشيدر بالكريمة وشيبسي 160 جرام يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه شبيه قشطة نادك حجم العبوة 170 جرام يبلغ سعرها 9.95 ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض معجون أسنان سيجنال مكافح التسوس حجم العبوه 120 مللي يبلغ سعر العبوتين 10.95 ريال سعودي.
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