شوف عروض المهرجان السنوي من المنيع على الأجهزة الكهربائية أشري 1+1 مجاناً

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عروض المهرجان السنوي من المنيع على الأجهزة الكهربائية أشتري جهاز كهربائي وأحصل على الأخر مجاناً من مجموعات وأصناف مختلفة مختارة بعناية ويوجد خصوصات على بعض الأجهزة الأخري داخل جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الشركات في مجال التجارة والتوزيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والتكيفات تأسست عام 1984على يد عبد الله بن سلمان محمد المنيع. عروض المهرجان السنوي من المنيع فروع المنيع يوجد لديها أقسام مختلفه منها شاشات وصوتيات، أجهزة التكيف، الأجهزة المنزلية الصغيرة، أجهزة المطبخ، ألعاب الفيديو، أجهزة العناية الشخصية، أجهزة منزلية، أشتري من المهرجان السنوي قطعة كهربائية واحصلي على الأخري مجاناً من المتجر إلكترونيي أو بأي فرع بالمملكة من خلال الرقم الموحد 920008171 يبدأ العرض من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 حتي 6 نوفمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية. عروض المهرجان السنوي 1 + 1 مجاناً غلاية الكترولوكس بلاستيك 1.7 لتر 2400 قوة واط لون أبيض ضمان سنتين صناعه الصين بسعر 123 ريال سعودي أشتري قطعة واحصلي على الأخري مجاناً.

توستر محمصة خبز تسع لشريحتين الكترولوكس قوة 870 واط لون أبيض ضمان سنتين بسعر 119 ريال سعودي أشتري قطعة واحصلي على الثانية مجاناً..

أجهزة المشروبات الساخنة صانعة قهوة أمريكي الكترولوكس لون أبيض ضمان سنتين المنشئ الصين السعة 1.25 لتر قوة 1000 واط متوفرة ب 10 قطع بسعر 129 ريال سعودي. المهرجان السنوي يقدم قطاعة كينود 400 وات 0.5 لتر لون أبيض تصلح لتقطيع الخضروات والفاكهة وتساعدك في المطبخ خصم 33% بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال. متوفر داخل العرض السنوي محضر الطعام كينوود متعدد الأستخدام ويمكن أستخدامه عصارة للفواكه الطازجة 1000 واط سعة 3 لتر ومتوفر قطعة خلاط بسعة 1.5 لتر عصارة حمضيات 3 ملحقات شرائح تقطيع متوفرة باللون الأبيض خصم 26% بسعر 569 ريال بدلا من 779 ريال. متوفرة صانع الخبز من أقوي الماركات ماكلاين بقوة 1800 واط تتميز بقاعدة تيفال مانعة للألتصاق وعنصر تسخين استيل متوفرة بمقابض عازلة للحرارة بلون بني خصم 22% بسعر 172 ريال بدلا من 223 ريال فرامه لحمة ماركة أكسبير قوة 1610 واط قدرة فرم تصل إلى 2 كيلو في الدقيقة بخصم 70% بسعر رائع 149 ريال بدلا من 499 ريال. فرن هام 5 عيون غاز مقاس 60×90 سم أستيل اشتريه واحصلي على القطعة الثانية مجاناً صنع في أيطاليا بسعر 3999 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض المهرجان السنوي من المنيع على الأجهزة الكهربائية أشري 1+1 مجاناً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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