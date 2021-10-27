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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده اليومية أقوى الخصومات لمدة 3ايام تسوق الآن في المقال التالي
خصومات بنده اليومية، يقوم هايبر بنده على تسويق كافة المستلزمات التي تخص الغذاء إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بمنح الأصناف التي تشمل جودة مرتفعة تكون سعرها يتناسب مع الأشخاص السعوديين وأيضًا الأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائز أثناء التاريخ الخاص بالشركة، ومن ضمن هذه الجوائز هي، جائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية في سنة 2013، وكذلك أفضل وأحسن علامة تجارية بجميع آسيا سنة 2011.
عروض بنده الأسبوعية خصم 30% علي كل المشتريات لفترة محدودة
خصومات بنده اليومية
سوق بنده يحرص على تقديم الخصومات والعروض الكبيرة والقوية جدًا، فيمكن توافر تلك العروض سواء أن تكون كل يوم أو ثانية كل أسبوع، كما يقوم بزيارة متاجر بنده نحو مائة وعشرون زبون، حيث يتم تواجد أربعة مراكز تقريبًا متخصصين في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد حوالي ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل نحو سبعون ألف منتجًا غذائيًا وأيضًا غير غذائيًا إلى متاجر بنده.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده اليوم سعر الكيس من شرائح التوست الهرفي يكون 3.50 بدلًا من 4.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية 500 جرام من زبادي نوعها المراعي كامل الدسم يكون سعرها 5.25 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 750 جرام من الجبن الموزاريلا المبشورة كامل الدسم نوعها المراعي يكون سعرها 22.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
خصومات بنده الشهرية
- خصومات بنده اليوم 2 * 900 جرام من الجبن الكريمي المطبوخ نوعها المراعي يكون سعرها 30.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 400 جرام من الزبدة نوعها لورباك يكون سعرها 14.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية 500 جرام من صلصة البشاميل نوعها بوك تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية 200 جرام من الجبن البيضاء داري يكون سعرها 6.75 بدلًا من 9 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- خصومات بنده الأسبوعية سعر الجبن الكريمي القابلة للدهن من النوع بينار مقدار 500 جرام يكون 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية سعر الكرتون من الدجاج نوعه الفقيه يكون 82.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 1 + 1 من الدجاج المفروم نوعه الفقيه حجم 400 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
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