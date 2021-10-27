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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتنزيلات العثيم اليوم خصومات تصل إلى 60 % لمدة أسبوع فقط في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، هايبر العثيم يعد من ضمن الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بتوفير أقوى وأكبر العروض وكذلك الخصومات الرائعة جدًا أثناء شهر أكتوبر، كما أنه أيضًا يقدم العديد من المستلزمات والمستحضرات التي يقوم باستهلاكها العديد من المواطنين ويتطلبها الكثير منهم، مع تواجد العديد من المستحضرات والمنتجات الأخرى.
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد أيضًا من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية التي تتواجد في المرتبة الثانية بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابعًا لمجموعات صافولا، كما تم تصنيفها بمجلة فوربس الأمريكية في سنة 2016 المتواجد في الترتيب رقم 109 من ضمن القوائم القوية من مائتي شركة يكونوا موزعين بالعالم العربية وكذلك في المرتبة رقم 50 من ضمن أكبر القوائم.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على كيلو جرام من التمر التمارا الرطب السكري يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- علبة من ويفر نوعها بالكوني مع كريمة البندق 20 * 25 جرام تكون بسعر 16.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم العجل بدون عظام يكون 39.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الخيار الطازج يكون 2.75 ريال سعودي.
- قلاية السيف الصحية حجم 9 لتر تكون بسعر 329 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- كيلو جرام من التفاح الرويال الجالا يكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من شوربة الكويكر مع الشوفان الكاملة تكون بسعر 5.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- خلطة الزبدة الفيكتو الإماراتي يكون سعرها 6.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الحلاوة السادة سعرها يكون 8.95 ريال سعودي.
- سعر طرشي بوليف مع الخضار المشكل مقدار كيلو جرام يكون 8.50 ريال سعودي.
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