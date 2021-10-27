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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات في جميع الفروع تصل ل 60% في المقال التالي
تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن تستمر في القيام بتقديم الخصومات والعروض الرائعة والكبيرة جدًا، حيث أن الشركة تكون حريصة للغاية على أن تقدم هذه العروض وكذلك الخصومات، فهي تعتبر من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي تختص في مجال بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية، كما يتوافر حوالي اثنان وأربعون فرع في السعودية، مع تواجد عدد اثنان فرعين في عمان والبحرين.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 50% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا بإسم “الشركة المتحدة” وهي تختص في بيع الإلكترونيات، كما أن تعد من إحدى الشركات السعودية التي تعمل في المجال الخاص لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، كما تأسست تلك الشركة في عام 2003 على أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت بالأسواق المالية بالسعودية في نهاية شهر ديسمبر في عام 2018، حيث أن الشركة تختص في بيع منتجات أخرى على سبيل المثال، هواتف الجوال، والكاميرات، وغير هذا من المنتجات الأخرى.
تخفيضات اكسترا السعودية
- تنزيلات اكسترا على سعر محضر الطعام من النوع نينجا 3 * 1 باللون الأسود 1200 واط يكون 799 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- سعر هاتف آيفون ميني 12 سعة 256 جيجابايت يكون 3099 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع تي سي ال حجم 70 بوصة عالية الدقة يكون سعرها 3899 بدلًا من 4369 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع كلاس برو حجم 65 بوصة يكون سعرها 3099 بدلًا من 4999 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- سعر شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجم 55 بوصة فائقة الوضوح يكون بسعر 3899 بدلًا من 9499 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع جنرال الكتريك تسعة كيلو جرام باللون الأبيض مع 11 برنامج تكون سعرها 3299 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع هاير 18400 وحدة بارد فقط يكون سعرها 2299 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- حقيبة من النوع ترافل بلس مع ثلاث قطع اللون الرمادي الغامق تكون بسعر 319 بدلًا من 699 ريال سعودي.
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