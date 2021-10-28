شوف “اشتري جوال بخصم كبير” عروض اكسترا فرصة لا تعوض على الشاشات والجوالات بخصومات خيالية

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توفر معارض اكسترا أفضل العروض في كل ما يتعلق بأجهزة الهاتف الحديثة والأجهزة الإلكترونية بأفضل الأسعار في كل الفروع الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية، تستمر تلك العروض حتى يوم 28 من هذا الشهر كما توفر لك ميزة التقسيط المريح وعندما تقوم بالحصول على منتج من منتجات شركة آبل الرائدة في صنع الهواتف الذكية على الإطلاق تقوم معارض اكسترا بمنحك بعض الجوائز. عروض اكسترا فرصة لا تعوضاكسترا تتوفر معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية وتم تأسيس تلك العلامة التجارية منذ العام 2003 ومع الوقت تمكنت تلك المعارض من أن تتسع بشكل كبير ليكون لها عدد كبير من الفروع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.

لا تقوم معارض اكسترا فقط ببيع كل ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية ومجال الهواتف الذكية بل أنها أيضًا متخصصة في مجال المنتجات التي لها علاقة بالعناية الشخصية.

تمكنت هذه العلامة التجارية أن تتسع بشكل كبير د خل المملكة العربية السعودية حتى زاد عدد المعارض بكثرة فوصلت إلى سبعة وأربعين معرض في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

أما على مستوي الخليج العربي بالكامل استطاعت معارض اكسترا أن تصل لعدد أثنان وخمسين معرض في مناطق كثيرة على نطاق الخليج العربي.

لا يتوقف الأمر هنا بل توفر تلك المعارض لكل عملاءها ميزة التقسيط من خلال الأون لاين لذا دعونا نتعرف على أبرز العروض التي تعمل على تقديمها. قائمة عروض اكسترا يمكنك إتمام عملية التسوق من خلال معارض اكسترا في حالة أردت الحصول على بعض الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات الحديثة بأفضل سعر ممكن في فترة العروض والتخفيضات.

في مجال الإلكترونيات الحديثة توفر لنا اكسترا بعض العروض فيمكن الحصول على هاتف ايفون برو 13 أو ايفون برو ماكس من شركة آبل المعروفة حول العالم.

بالحصول على أي من تلك الأجهزة تمنحك معارف اكسترا بعض الجوائز التي تتمثل في اشتراك لمدة لا تقل عن شهرنا في باقة osn مع عمل باقة شباب 199 من زين.

كما أن عملية التقسيط من خلال تلك المعارض تتم بكل أريحية فلن تستطيع الحصول على تلك المزايا في أي مكان أخر. الوسوم عمر شويل - جدة "اشتري جوال بخصم كبير" عروض اكسترا فرصة لا تعوض على الشاشات والجوالات بخصومات خيالية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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