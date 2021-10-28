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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا بخصومات خيالية على الإلكترونيات المختلفة ” شاشات – جوالات – لاب توب – تابلت” في المقال التالي
يتم توفير العديد من عروض اكسترا والتي تحصل على إقبال كبير من فئات مختلفة، حيث إن تلك العروض تضم ما يحتاج أليه كل منزل، كما أنها تقدم خصم كبير على كافة منتجاتها بشكل مستمر لإرضاء كافة العملاء، ودعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على أقوى وأحدث عروض اكسترا، وإن عروض إكسترا في العالب مخصصة على الإلكترونيات من الشاشات والجوالات وأجهزة الحاسوب بأنواعها المختلفة، ومن الجدير ذكره أن العروض ستكثر في الفترة المقبلة بسبب اقتراب موعد عروض الجمعة البيضاء أو عروض البلاك فريداي.
عروض اكسترا
هناك العديد من عروض اكسترا التي تضم الكثير من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي لا يخلو منها أي منزل، حيث تشمل الهواتف المحمول والثلاجات والغسالات والمكيفات والعديد من الأجهزة المنزلية، ودائمًا ما يقدم اكسترا أقوى العروض على الإطلاق، ولاقت عروض الهواتف المحمول رواج كبير بين العديد من الفئات، حيث يقدر من خلالها أن يشتري العديد من الأشخاص ما يرغبون به، تصل العروض في اكسترا إلى 60% و70%، وسوف نعرض لكم أقوى تلك العروض في السطور التالية.
أقوى وأهم عروض اكسترا
هناك العديد من أقوى العروض التي سوف نذكرها لكم فيما يلي:
- يتوفر تلفزيون ال جي 65 بوصة بسعر 8499 ريال بدلًا من 20999 ريال.
- يتوفر تلفزيون ال جي 55 بوصة بسعر 3249 ريال بدلًا من 8499 ريال.
- يتوفر تلفزيون 65 بوصة بسعر 5999 ريال بدلًا من 12599 ريال.
- تتوفر سماعة رأس لاسلكية جابرا موف ستايل إيديشن بسعر 199 بدلًا من 449.
- تتوفر ثلاجة إل جي 20.9 قدم بسعر 4999 ريال بدلًا من 7199.
- تتوفر غسالة صحون بخار 10 برامج بسعر 4199 ريال بدلًا من 6599 ريال.
- يتوفر آبل ووتش الجيل السادس بسعر 3059 ريال بدلًا من 3399 ريال.
- يتوفر ساعة هواوي جي تي2 بسعر 829 ريال بدلًا من 1049 ريال.
- يتوفر فري بدز3 هواوي بسعر 549 ريال بدلًا من 659 ريال.
- يتوفر مكيف زامل بسعر 2099 ريال+ هدية بقيمة 250 ريال.
- يتوفر مكيف جري 18500 وحدة بسعر 3499 ريال+ 2 هدية بقيمة 449 ريال.
- يتوفر هاتف آيفون 12 برو، 5 جي، 256 جيجا بسعر 4499 ريال بدلًا من 5199 ريال.
- يتوفر هاتف آيفون 12، 5 جي، 64 جيجا بسعر 3399 ريال بدلًا 3799 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا بخصومات خيالية على الإلكترونيات المختلفة ” شاشات – جوالات – لاب توب – تابلت” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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