شوف ثلاثة أيام فقط على انتهاء أقوى عروض مكتبات جرير Garir store بخصومات خاصة بمناسبة موسم الرياض

بمناسبة موسم الرياض تعرض مكتبات جرير خصوماتها المميزة المنتظرة، والتي سوف تنتهي خلال ثلاثة أيام من الآن، خصومات وعروض خاصة تصل إلى ٦٠٪ على الكثير من أجهزة الجوال، وشاشات التلفزيون، واللاب توب من مختلف الماركات، مثل: إل چي وسامسونج وسوني وهونور بجميع فروع مكتبات جرير Garir store في المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض جرير ستور على شاشات التليفزيون

خصومات مميزة وحصرية على شاشات LG ٥٥ بوصة، بدقة نانو سيل ٧٥، ونانو سيل ٨٠ المميزة Ultra HDLE، وشاشات تليفزيون سامسونج ٦٥ بوصة بدقة 4k HDQLED، و٧٠ بوصة بدقة 4k Ultra HDLED، كما يتوفر خصم آخر على سعر شاشة هايز 75 بوصة بدقة عالية 4K اتش دي دي ال اي دي، كما هناك عروض أخرى على جميع اسعار شاشات سوني المميزة ذات الدقة العالية 4K، اتش دي ال دي ألترا برؤية بانوراما، وخصائص أخرى عديدة.

عروض خاصة وخصومات مميزة من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

كما يتوفر بفروع المكتبات عروض متنوعة على أسعار باقي أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، ومنها: خصم على سعر شاشة LG HDL Tv المميزة 65 بوصة بدقة عالية الترا اتش دي ال دي، وغيره على سعر جوالات آبل الحديثة كليا، وعلى أسعار جوالات سوني، وسامسونج أيضاً 2022 من داخل فروع Garir Store، كما يوجد خصم يصل إلى 46% على سعر شاشة هاير 55 بوصة بدقة ال 4K، وغيره على سعر لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول، من الجيل العاشر 14 بوصة بخصم 30%.

عروض أخرى بخصومات تصل إلى 60% لفترة محدودة

تتوفر أيضاً تخفيضات خاصة على أسعار كلا من: جوال هونر 50 سعة 256 جيجابايت، ورامات 8، من الجيل الخامس للجوالات، كما يوجد خصم بقيمة 400 ريال سعودي، وهدايا بقيمة 498 ريال لعملاء الحجز المسبق على هاتف هونر 50 بجميع فئاته وألوانه المختلفة، كما يوجد أيضاً عرض خاص على سعر شاشات ال جي 65 بوصة أوليد سمارت باللون الأسود، وعرض على سعر لاب توب ريزر بليد 15 كمبيوتر محمول للألعاب بخصم يصل 40%، وشاشة 15.6 بوصة، كما يتوفر العديد من الخصومات الأخرى.