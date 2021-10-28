شوف تخفيضات جديدة في اكسترا السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية حتى 50%

تعتبر اكسترا واحدة من أفضل المتاجر الإلكترونية التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل الأجهزة الكهربائية التي من بينها المكيفات والغسالات وكافة الأجهزة وتتبعوا معنا في المقال التالي أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها.

خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية

يحتوي العرض على أبرز الأجهزة المنزلية التي من أهمها المكيفات وإليكم في السطور الآتية أبرز أنواع المكيفات التي يتوفر العرض عليها:

توفر اكسترا على مكيف إل جي فريش مكيف شباك 18500 وحدة حار وبارد.

يشمل العرض على هاير مكيف شباك 17200 وحدة حار وبارد.

يحتوي العرض على جنرال الكتريك مكيف شباك 500 وحدة بارد.

يشمل العرض على جري مكيف شباك 21800 وحدة حرارية بارد.

يشمل العرض على مكيف شباك كلاس برو 17800 وحدة ريموت كونترول بارد.

يحتوي العرض على جري مكيف شباك 17600 وحدة حرارية حار وبارد.

يوجد لدى اكسترا مكيف كلاسيك شباك 24299 وحدة بارد.

هاير مكيف شباك 21500 كمبريسور روتاري بارد وحار.

تخفيضات اكسترا على الثلاجات

تعتبر الثلاجات من أجهزة المنزل الأساسية وحرصت اكسترا على أن توفر عليها عرض وإليكم في السطور الآتية أبرز الثلاجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يحتوي العرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم.

يشمل العرض على باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر ولونه رمادي غامق.

يحتوي العرض على ثلاجة سامسونج 16 قدم أنفيرتر بخار إنوكس.

يشمل العرض على كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع التجمد متوفر باللون الأبيض.

يحتوي العرض على هايبر ثلاجة أربعة أبواب مع إضاءة إل إي دي متوفر باللون الفضي.

عروض اكسترا على غسالات الملابس

يحتوي العرض على توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض غسالة سامسونج تعبئة أمامية 9 كيلو 1200 دورة متوفرة باللون الفضي.

يحتوي العرض على توشيا غسالة تعبئة علوية 10 كيلو 8 برامج متوفرة باللون الفضي.

يشمل العرض أيضاً على غسالة إل جي تعبئة أمامية غسالة تجفيف14 كيلو و8 كيلو متوفر باللون الأبيض.

عليكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه من أجهزة منزلية