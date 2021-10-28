نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف Extra يطلق عروض جبارة على الجوالات بالسعودية.. 35% خصومات لدى Extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة Extra يطلق عروض خيالية على الجوالات في السعودية بخصومات كبيرة تصل إلى 35%، وشملت عروض Extra الجوالات من كافة الماركات، ابل، سامسونج، فيفو، هواوي، شاومي، أوبو، تيكنو، لينوفو ونوكيا، وتعد عروض اكسترا من أقوى العروض الآن على الجوالات في السعودية، وهي عروض على سعر الكاش، وتعد جوالات سامسونج أكثر الجوالات التي حصلت إلى خصومات في هذه العروض، وفيما يلي التفاصيل عزيزي القارئ. Extra يطلق عروض جبارة على الجوالات بالسعودية حصل هاتف ايفون 12 برو 256 جيجا على 23.7% خصم ليصبح سعره حاليا: 3999 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه حصل ايفون 12 بمساحة 256 جيجا على خصم بنسبة 20.87% وأصبح سعره: 3599 ريال سعودي. وهناك خصم بنسبة 26% على ايفون 12 برو ماكس الـ512 جيجا ليصبح سعره: 4899 ريال سعودي. خصومات Extra التي لن تتكرر على جوالات سامسونج وفي الوقت نفسه خصم 35% على جوال سامسونج نوت 20 بمساحة 256 جيجا ليصبح سعره: 2599 ريال سعودي. وكذلك هناك خصم بنسبة 33% على جوال سامسونج نوت 20 الترا بمساحة 256 ليصبح سعره: 3399 ريال سعودي. عروض اكسترا على جوالات فيفو وفي الوقت نفسه حصل جوال فيفو إكس 60 برو بمساحة 256 على خصم 10% واصبح سعره: 2699 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه حصل جوال فيفو واي 20 2021 بمساحة 64 جيجا على خصم بنسبة 11% وأصبح سعره: 589 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الكبرى على جوالات هواوي حصل هواوي نوفا 7 آي بمساحة 128 جيجا على خصم بنسبة 33% ليصبح سعره: 769 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه حصل هواوي واي 6 بي بمساحة 63 جيجا على خصم بنسبة 5% ليصبح سعره: 569 ريال. جوالات شاومي تصل على خصومات جبارة ضمن عروض Extra حصل جوال شاومي بوكو إكس 3 برو بمساحة 128 جيجا على خصم 24% وأصبح سعره: 799 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه حصل شاومي 11 تي برو بمساحة 256 جيجا على خصم 16% وأصبح سعره: 2099 ريال سعودي. وكذلك حصل شاومي بوكو 3 بمساحة 128 على خصم قوي بنسبة 23% ليصبح سعره: 499 ريال سعودي. جوالات اوبو تصل على خصومات تصل إلى 23% جوال اوبو آيه 54 بمساحة 128 جيجا حصل على خصم بقيمة 23% ليصبح سعره: 649 ريال سعودي. وفي الوقت نفسه حصل اوبو ايه 94 بمساحة 128 جيجا على خصم بقيمة 16% وأصبح سعره: 999 ريال سعودي.

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