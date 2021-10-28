طريقة تحضير جاتوة المحلات في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير جاتوة المحلات، يهتم الكثير من الأشخاص بطريقة عمل جاتوة المحلات بطريقة سهلة وبسيطة حيث يعتبر من أشهى الحلويات المفضلة لدي الكبار والصغار ويحبون تناولها بطولة مختلفة ومتنوعة مثل الجاتوه الموجود في المحلات، خاصة الأطفال يحبون تناوله بالكريمة أو الفواكه أو الشوكولاته وبالتالي سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تحضير الجاتوه مثل المحلات في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل الجاتوه

المكونات، كوب وربع دقيق وخمس بيضات منزوع البياض عن الصفار وربع كوب زبدة ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم وملعقة فانيليا وملعقة خل أبيض ونصف الكوب حليب وكوب كريمة وكوب شوكولاته مبشور وملعقة بكينج باودر وقليل من الملح و كوب من الكرز المجفف وكوب من جوز الهند المبشور.

طريقة تجهيز الجاتو

في الخطوة الأولى نبدأ بتسخين الفرن ثم نقوم بخفق صفار البيض مع السكر حتى يتجانس ثم نبدأ بوضع الزبدة ونضيف إليه الخل والفانيليا مع الاستمرار في عملية التقليب.

قم بتجهيز نوع آخر ونقوم بخفق بياض البيض مع الملح بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام سميك ثم نضع البيكنج بودر على الدقيق، نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي على الفانيليا وصفار البيض وتقلب المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها تماماً.

بعد ذلك نقوم بإضافة بياض البيض وتقلب المكونات ثم نبدأ بوضع خليط الكيك في صينية مضاف إليها ورق الزبدة وتكون الصينية مستطيلة ثم يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج جيداً.

بعد ذلك يترك الكيك حتى يبرد ثم يتم تقسيم إلى ثلاث طبقات ويتم وضع بين كل طبقة وطبقة الكريمة الجاهزة ثم يتم تغطية الشكل بباقي الكريمة، ويتم تقطيعه إلى أشكال المستطيل أو على حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الشوكولاتة وجوز الهند المبشور ونقوم بإضافة حبات الكرز ويتم حفظ الجاتوه في الثلاجة حتى يتماسك قليلاً.