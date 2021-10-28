شوف عروض العثيم بالجملة أوفر اشتري مقاضيك بسعر الجملة من أسواق العثيم othaim offers

تبدأ عروض العثيم على كثير من المنتجاتها بسعر الجملة ابتداءا من يوم الأربعاء 21 من ربيع الأول وتستمر لمدة أسبوع في أسواق العثيم للجملة. تعتبر هذه العروض فرصة كبيرة لمن يريد شراء مقاضيه الشهرية بأسعار الجملة وتوفير مبالغ كبيرة. يتضمن العرض مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الجبن والحليب والمناديل الورقية وبعض أنواع المنظفات. كما يوجد بعض أنواع زيوت الطعام وزيت الزيتون وغيرها الكثير سوف نعرضها لكم في السطور التالية.

عروض العثيم بأسعار الجملة

اشتري ربطة مكونة من أربعة أكياس من أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي أو كريمي وزن الكيس الواحد عشرة كيلو جرامات مقابل ١٧٩ ريال سعودي فقط.

احصل على كرتون من تونة قودي بالزيت دوار الشمس ٤٨ حبة وزن الواحدة ١٨٥ جرام مقابل ٢٨٩ ريال فقط.

دجاج دو كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة كيلو جرام سعر الكرتون بالجملة ١١٦ ريال.

اشتري كرتون زيت زيتون ساسو علب بسعر الجملة مقابل ١٥٧ ريال فقط يحتوي الكرتون على عدد ٢٠ علبة سعة الواحدة ١٧٠ مل. يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية ذات الفوائد العظيمة لجسم الإنسان سواء بتناوله أو استخدامه كدهان للشعر والجسم.

كرتون جبن كيري اللذيذ ٦٠ عبوة تحتوي كل منها على ٦ حبات وزن العبوة ١٠٨ جرام متاحة بسعر الجملة في أسواق عبد الله العثيم مقابل 242 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مول

لطالما قدم العثيم مول العديد من الخصومات وهذه المرة يقدم في الأسبوع الخامس عروض الجملة على بعض السلع الغذائية. تتوفر العروض في فروع مدينة الرياض في كل من فرع العتيقة وفرع العزيزية وفرع مركز الجملة الربوة بالإضافة إلى فرعي الروابي والمروج. بينما خارج الرياض يمكنكم شراءها من فروع ( حفر الباطن- البريدة- خميس مشيط- المذنب- الخرج- القويعية).

احصل علر كرتون من كريمة دريم ويب المزينة وزنن الحبة 144 جرام مقابل 114 ريال للكرتون الذي يحتوي 12 حبة.

كرتون من كريمة ويب المزينة يحتوي على 12 حبة وزن الواحدة 72 جرام بسعر 65 ريال فقط.

استمتعي بإعداد ساندوتشات الفراولة اللذيذة من مربى فراولة حلواني وزن المرطبان 400 جرام سعر الكرتون بالجملة 82 ريال.