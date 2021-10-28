شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% حتى يوم السبت تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، تتضمن شركة بنده على أكبر السلاسل وكذلك الكثيرة التي تختص في البيع عن طريق التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في القطاع الخاص بمجال التجزئة وهذا حدث في سنة 1978، حيث أنه تم وصول العمال المتواجدين في الشركة حوالي عشرون ألف موظف لكي يستطيعوا تلبية كل احتياجات العملاء.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يستمر في القيام بالعروض القوية وكذلك الخصومات المذهلة جدًا، حيث أنه يقدم هذه العروض بشكل يومي أو أخرى بشكل أسبوعي، كما أن العديد من الأشخاص السعوديين ينتظرون هذه العروض، لأنها تعد من إحدى أكبر وأقوى العروض التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على جميع السلع الغذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليومية بسكويت من النوع بي بي المداح مقدار 30 * 14 جرام يكون بسعر 18.95 بدلًا من 38.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده اليوم 100 جرام من الحلوى الترولي يكون سعرها 7.95 بدلًا من 11.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده الأسبوعية 185 جرام من التونة نوعها بنده سعرها يكون 9.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الشهرية سعر 800 جرام من فول الحب نوعه زين يكون بسعر 12.25 بدلًا من 16.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليوم اثنان حبة من الفاصوليا البيضاء مقدار 400 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده الشهرية 400 جرام من مزيج الكيك شوكولاتة المولتن نوعها بيتي كروكر عدد اثنان قطعة سعرها يكون 25.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الأسبوعية 50 جرام من البهارات نوعها المهران يكون بسعر 7.75 بدلًا من 10.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده اليوم