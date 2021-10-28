شوف أقوى عروض العثيم بخصومات هائلة على مختلف أنواع الأجهزة تحت شعار من الأخر يا بلاش

عروض العثيم تقدم مختلف العروض والخصومات المذهلة على جميع أنواع الأجهزة سواء إلكترونية أو كهربائية أو منزلية وغيرها الكثير من المنتجات. كما تسعى متاجر العثيم دائماً على تقديم الأفضل لعلمائها المميزون. لذلك قامت شركة أسواق عبد الله العثيم بتوقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما أن هذه الاتفاقية تنص على استفادة منسوبي الضمان الاجتماعي من برنامج اكتساب الفئات الخاصة.

أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بخصومات وأسعار مذهلة

تقدم مجموعة متاجر العثيم مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية بخصومات هائلة على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية كل هذه المميزات تحت شعار من الأخر يا بلاش.

حصري في العثيم اشتري ايفون 13 الجديد بألوانه المميزة والرائعة، بذاكرة داخلية مساحتها 256 جيجا بايت. بسعر 3949 ريال سعودي.

احصل على خصم 550 ريال على شاشة أوروال اي دي سمارت، بشاشة مقاسها 50 بوصة، تلفزيون ذكي. كما أن دقة وضوح الشاشة عالية الجودة الترا اتش دي، بنوع 4K، ومدعمة بمنفذ يو اس بي، ومزودة بخاصية الاتصال بالواي فاي. بسعر 1099 ريال بدلاً 1649 ريال سعودي.

جديد احصل على جوال سامسونج أي 03 اس، بشاشة حجمها 6.1 بوصة، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. بينما مساحة الذاكرة الداخلية 64 جبجا بايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. بالإضافة إلى أن الجهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكاميرا بدقة 13+2+2 ميجا بكسل. كل هذا بسعر 455 ريال.

احصل على تابلت لينوفو ام 10، بشاشة عرض مساحتها 10 بوصة، ومدعم بشبكة 4G، وبطارية سعتها 4850 مللي أمبير. بينما دقة الكاميرا 5 ميجا بكسل، وامات سعتها 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 32 جيجا بايت. بالإضافة لذلك يعمل التاب بنظام التشغيل أندرويد، بسعر 569 ريال سعودي.

عروض العثيم المميزة على الأجهزة المنزلية والكهربائية

احصل على مقلاة هوائية من اي تي سي بدون زيت، سعة القلاية 5.5 لتر، بسعر 179 ريال سعودي.

لعشاق البيتزا أحضرنا لكم صانعة البيتزا والخبز بكل سهولة وراحة من جي في سي، بسعر 139 ريال سعودي.

اشتري مفرمة لحم من جيباس متعددة الاستخدامات، بسعر 179 ريال.

احصل على طقم قدور رويال فورد، مكونة من 8 حبة أو قطعة، بسعر 99 ريال.

قدر ضغط بلاك ستون جرانيت الحجم الأكبر، سعة 15 لتر، بسعر 145 ريال سعودي.

مقلاة بوكوساكي مقاس 36 سم، بسعر 75 ريال.

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