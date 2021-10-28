- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 10 وحتي 40% على كل هذه المنتجات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقوم سوق بنده على تقديم عروضًا مذهلة وكذلك خصومات رائعة للغاية اليوم الموافق الرابع والعشرون من شهر أكتوبر في عام 2021، إلى كافة عملاء سوق بنده، حيث أن الكثير ينتظرون تلك العروض وأيضًا الخصومات التي تتوافر في الهايبر، فإن الهايبر يقوم بطرح جميع العروض والخصومات على نسبة كبيرة من المستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.
عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم من 30 وحتي 60 % على هذه المنتجات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1979، حيث أنها صارت من ضمن الشركات التي تختص في السوق التجاري وذلك لكي يتم بيع المستحضرات والمنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة حتى أصبحت من ضمن الشركات الشهيرة في هذا المجال عند توافر الكثير من المجموعات التي تختص في صافولا والتي حصلت عليها منذ أواخر القرن العشرين حتى تلك اليوم، حيث أن الشركة أيضًا تتضمن في هذه الفترة مما يزيد عن مائتي فرعًا يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على كب كيك بالكريمة من النوع نحول يكون بسعر 5.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم سعر الحبة من باوند كيك بالفواكه اليومي يكون 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده 300 جرام من شرائح الخبز مع البذور الفاخر نوعه يومي يكون بسعر 3.25 بدلًا من 4.25 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 600 جرام من الخبز التوست الأبيض اليومي يكون بسعر 2.95 بدلًا من 4 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من عصير المراعي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الزبادي اليوناني نوعه المراعي مقدار 150 جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 8 ريال سعودي.
- ثلاثة قطع من من الجبن الشيدر علب نوعها المراعي مقدار 113 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 500 مل من كريمة الطبخ نوعها المراعي تكون بسعر 11.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- اثنان كيلو من الزبادي كامل الدسم نوعها المراعي يكون سعرها 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 10 وحتي 40% على كل هذه المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.