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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من مستخدمي شبكة المحمول فودافون على كود معرفة رصيد فودافون كاش، خدمة فودافون كاش هي إحدى الخدمات المجانية التي تقدمها فودافون للعملاء، والتي تعتبر مثل الفيزا تستخدم لسحب الأموال وتحويلها كما أنك تستطيع استخدامها كمحفظة إلكترونية.
ما هو فودافون كاش
تقدم شبكة المحمول فودافون العديد من الخدمات المجانية أهمها خدمات “فودافون كاش” خاصة لمن ليس لديه حساب بنكي من خلال Vodafone Cash.
يمكن لعملاء Vodafone تحويل رصيد لك أو إلى شخص آخر، ومن خلالها يمكنك إيداع وسحب الأموال ودفع الفواتير وشراء المنتجات عبر الإنترنت.
كيف أشترك في محفظة فودافون كاش من البيت
إستخدم بطاقتك لفتح محفظة مؤقتة في مكانك مجانًا حتى تتمكن من الاستمتاع بجميع خدمات ومزايا فودافون كاش من خلال الخطوات التالية:
- اتصل بكود #9*.
- ادخل رقم البطاقة القومي المسجله لرقم تليفونك المحمول.
- قم بعمل رقم سري.
- الآن لديك محفظة فودافون كاش و جاهز لاستخدام كل خدماتها.
كيفية معرفة رصيد فودافون كاش
- لمعرفة رصيد فودافون كاش رصيد فودافون كاش استخدم الكود التالي *9*13# وعند استخدامه ستظهر لك تأكيد بمعرفة الرصيد الخاص بك ثم كلمة المرور الخاصة بك وبعد بضع دقائق ستصلك رسالة كاملة برصيد فودافون كاش.
- تستطيع أيضًا التحقق من رصيد فودافون كاش الخاص بك في أقرب فرع من فروع فودافون.
- إحدى الطرق لمعرفة رصيد Vodafone Cash الخاص بك هي تنزيل تطبيق “أنا فودافون” والنقر على أيقونة “Vodafone Cash”.
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