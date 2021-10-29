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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الأدوات المنزلية Alothaim offers وتجهيزات المطبخ تخفيضات هائلة من العثيم في المقال التالي
عروض العثيم Alothaim offers هذا الأسبوع على تجهيزات المطابخ من أدوات الطهي والأجهزة الكهربية المستخدمة في إعداد الأطعمة. إنطلقت تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية بخصومات أكثر على عدد أكبر من آنية الطهي بأنواعها المختلفة. كما توجد عروض على شنط السفر بأحجام مختلفة فضلاً عن قدور الضغط التي تسرع من طهي اللحوم والوجبات المختلفة خاصة تلك التي تحتاج إلى وقت كبير للتسوية. يوجد أيضاً ضمن هذه المعروضات أطقم قدور من علامات تجارية مختلفة.
عروض العثيم على تجهيزات المطبخ
من الملاحظ ان أسواق عبد الله العثيم تقوم بتوفير عدد كبير من الخصومات على مئات السلع المتاحة في فروعها. سواء الفروع القديمة او الجديدة وذلك رغبة من المجموعة في الوصول إلى رضا العملاء. وبالتالي يزداد عدد المتسوقين في جميع الفروع وتعود هذه التخفيضات بالفائدة على المتسوقين في النهاية.
- استمتعي بطهي الأطعمة المختلفة مع طقم قدور رويال فورد المقاوم للإلتصاق والمكون من 8 حبات مقابل 99 ريال فقط للطقم.
- اصنعي أشهى المأكولات مع طقم قدور جي برو المكون من عشر قطع بسعر 179 ريال للطقم.
- اشتري طقم قدور بامكو مستر كوك الطقم عبارة عن 13 حبة بسعر 225 ريال فقط.
- طقم قدور بلاكستون 11 حبة بسعر 119 ريال سعودي فقط.
- قدر سويت هوم الغير لاصقة بثلاث مقاسات مختلفة تبدأ أسعارها من 39 ريال، 42 ريال و45 ريال للحجم الكبير.
- قدر ضغط بلاكستون مطلي بالجرانيت متوفر بأحجام مختلفة تبدأ أسعارها من 89، 99، 115 حتى 145 ريال سعودي للحبة.
- طقم مقلاة نيوفلون مكون من قطعتين بسعر 30 ريال.
- طقم صواني فرن مستر كوك مطلية بالجرانيت سعر الطقم المكون من ثلاث قطع 69 ريال فقط.
- مقلاة يوكوساكي 36 سم بسعر 75 ريال.
- احصل على قدر نيو فلون ومقلاة مقاس 26 سم مقابل 55 ريال فقط.
العثيم مول Alothaim mall
- طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 حبات بسعر 159 ريال للطقم كاملاً.
- قدور سويت هوم غير لاصق طقم مكون من 10 قطع مقابل 135 ريال.
- قدر ضغط داينكس سعر الحبة 49 ريال سعودي.
- مقلاة جرانيت مستر كوك متوفرة بمقاسين مختلفين 28 سم بسعر 44.95 ريال ومقاس 32 سم بسعر 49.95 ريال.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- طقم حافظة ثلج كوزموبلاست لحفظ الثلج والمجمدات سعر الحبة 89.95 ريال.
- طقم صينية فرن كاسا بونيتا مكون من ثلاث حبات بسعر 39.95 ريال فقط.
- غلاية ماء سوبر بي 1.8 لتر بسعر 45 ريال.
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