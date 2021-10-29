شوف عروض العثيم اليوم على الجوالات والإلكترونيات تخفيضات كبيرة وخصومات من أسواق العثيم

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تقدم عروض العثيم هذا الأسبوع تشكيلة متنوعة من أجهزة الجوال من العلامات التجارية المختلفة. على رأسها الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية بأسعار تنافسية. كما تتضمن العروض تخفيضات كبيرة على الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل شاشات التلفزيون. وتحت شعار من الآخر يا بلاش إنطلقت عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع والتي تستمر من يوم الأربعاء 27 من أكتوبر وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر نوفمبر. عروض العثيم على الجوالات هاتف سامسونج أي 03 اس الذي يحتوي على معالج ثماني النواة وسعة تخزين 64 جيجا بايت ورام 4 جيجا. يحتوي هذا الهاتف على كاميرا ثلاثية خلفية بالإضافة إلى كاميرا أمامية. شاشة 6.5 بوصة بدقة اتش دي بها نوتش صغير. فضلا عن المزايا الأخرى المتعلقة بالهاتف التي يمكنكم معرفتها من خلال البحث يمكنكم الحصول على هذا الجوال بسعر 455 ريال للحبة من فروع أسواق العثيم المتوفر بها الجوال من خلال مسح الكود الموجود على صفحة بروشور العروض الإلكترونية.

جوال سامسونج اي 22 بمعالج ثماني النواة ورام 4 جيجا .يتميز بوجود كاميرا رباعية خلفية كما يوجد به كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي. الشاشة بها نوتش صغير وقياسها 6.4 بوصة. قوة البطارية 5000 مللي أمبير ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 11 احصل على هذا الهاتف بسعر 729 ريال.

متوفر بأسواق عبد الله العثيم جوال سامسونج اي 52 سعة تخزين 128 جيجا بايت ورام 5 جيجا بايت. معالج ثماني النواة snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو يحتوي على كاميرا رباعية خلفية بالإضافة إلى كاميرا أمامية. شاشة الهاتف 6.5 بوصة تعمل بدقة Fhd كما ان بها ثقب صغير بالأعلى. قوة البطارية 4500 مللي أمبير والجهاز يعمل بنظام أندرويد 11. في حالة رغبتك الحصول على هذا المنتج من العثيم مول يمكنكم الحصول عليه مقابل 1545 ريال سعودي فقط. تابلت لينوفو ام 10 متوفر باللونين الأبيض والأسود حجم الشاشة 10.1 بوصة ودقتها 800* 1280 بيكسل. يعمل التابلت بنظام تشغيل أندرويد 9 كما يحتوي على معالج رباعي النواة سناب دراجون 429. يحتوي على كاميرا خلفية وأخرى أمامية ذاكرة التخزين 32 جيجا بايت والرام 4 جيجا. يمكنكم شراؤه من العثيم مول بسعر 569 ريال سعودي. العثيم مول Alothaim mall شاشة أرو ال اي دي سمارت 58 بوصة سعر الحبة 1549 ريال.

شاشة ارو ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1879 ريال. شاشة جيباس ال اي دي سمارت 40 بوصة بسعر 949 ريال سعودي.

شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة مقابل 859 ريال.

احصل على شاشة جيباس ال اي دي سمار 32 بوصة بسعر 699 ريال للحبة.

شاشة امبيكس ال اي دي 40 بوصة مقابل 799 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الجوالات والإلكترونيات تخفيضات كبيرة وخصومات من أسواق العثيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم على الجوالات والإلكترونيات تخفيضات كبيرة وخصومات من أسواق العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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