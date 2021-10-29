شوف بأقل الأسعار عروض العثيم على المقاضي الشهرية Alothaim offers

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تقدم عروض العثيم خصومات كبيرة على المقاضي الشهرية هذا الأسبوع. تستطيع على مدار أسبوع كامل الاستمتاع بتخفيضات كبيرة على السلع الغذائية والتجهيزات المنزلية. فبدلاً من شراء السلع بأسعار السوق توفر أسواق العثيم عروضها الأسبوعية لتتخفيف عن كاهل المتسوقين. كما تسعى لإفتتاح العديد من الفروع الجديدة في مناطق المملكة لسد احتياجات العملاء وتقريب المسافات. بحيث يستطيع سكان كل منطقة الذهاب إلى أقرب فرع من فروع المجموعة للاستفادة من العروض المطروحة. كما توجد تخفيضات العثيم على الإلكترونيات والجوالات بأسعار تنافسية. أجدد عروض العثيم اشتري كيس وزن 10 كيلو جرامات من أرز الفارس بسمتي شاليمار بسعر 46.95 ريال بدلاً من 75.5 ريال ووفر حتى 28.55 ريال.

أرز مصري جرين فارمز وزن 5 كيلو جرامات بسعر 29.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي. العثيم مول اصنعي اشهى الوصفات ومن بينها شوربة السي فود المميزة والتي تحدثنا عن طريقة إعدادها في مقال سابق باستخدام كريمة الطبخ. احصلي على كريمة بوك للطبخ عبوة سعة لتر بسعر 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

احصل على أربع حبات من شبيهة قشطة بوك وزن الواحدة 170 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 14 ريال.

ربطة من قشطة بوك قيمر 125 مل 3 + 1 مجاناً بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

زيت عافية دوار الشمس 2 زجاجة سعة الواحدة 1.5 لتر بسعر 28.95 ريال بدلاً من 45.5 ريال. زيت نخيل نباتي للقلي سعة 1.5 لتر بسعر 11.95 ريال للحبة بدلاً من 14.95 ريال.

زيت زيتون عافية اكسترا زجاجة 500 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 20.5 ريال. أسواق العثيم احصل على 2 حبة من أفخاذ دجاج رفيعة وزن الطبق 900 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال.

ساديا صدور دجاج وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال للحبة بدلاً من 81.95 ريال.

استمتع بالطعم المميز لصدور الدجاج الطرية من ساديا وزن الكيس كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

دجاج ساديا المجمد بدون أحشاء وزن الدجاجة 1300 جرام يمكنك شراء الكرتون كاملاً بسعر 123.95 ريال بدلاً من 167 ريال بتوفير قدره 43.05 ريال. اشتري الآن الحبة من كاتشب طماطم السعودية عادي او حار وزن العبوة 510 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

ربطة شيبسي كرسبي حروف 23 × 11 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال فقط.

احصل على كرتون من مشروب كاسترد السعودية الذي يحتوي على 18 عبوة سعة كل منها 200 مل بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة بأقل الأسعار عروض العثيم على المقاضي الشهرية Alothaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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