شوف عروض جرير علي أجهزة الكمبيوتر المحمولة بخصم لا يصدق أمام مواصفات الأجهزة المتاحة

عروض جرير تلفت أنظار الكثير من الأشخاص المهتمين بمجالات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب وشاشات التلفزيون، شركة جرير تأسست في عام 1974 وكانت مكتبة صغيرة وتم افتتاح فرع وراء الآخر حتى أصبحت الشركة الرائدة في مجال منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات والمستلزمات المكتبية والكتب، كما أن هذه المكتبة تعمل في مجال البيع بالتجزئة وبيع منتجاتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كذلك تحتوي المكتبة على العديد من الأقسام سواء المستلزمات المكتبية أو مستلزمات الكمبيوتر والتابلت والهواتف الذكية والتلفزيون الذكي ومشتملاته والكاميرات والكتب العربية والإنجليزية ومكبرات الصوت والساعات الذكية والأجهزة المنزلية والألعاب الإلكترونية ومستلزمات الرسم والأشغال اليدوية.

عروض جرير علي أجهزة الكمبيوتر المحمولة

من أهم العروض المتاحة على موقع مكتبة جرير الكمبيوتر المحمول ريزد بليد 15 وتتمثل مواصفاته في الآتي:

رمز المنتج: 0903018E02.

رقم الصنف: 539046.

نوع البروسيسور “المعالج”: إنتل كور i7 الجيل التاسع 9750‎H.

يحتوي على كارت شاشة Nividia Geforce RTX Max-Q 8 جيجا بايت.

كما تأتي الشاشة بمقاس 15.6 بوصة من نوع FHD-WLED 240 Hz.

يعتمد على نظام تشغيل ويندوز 10.

بالإضافة إلى أن الكمبيوتر من سلسلة موديل ريزد بليد.

يأتي باللون الأسود وتم إصداره في 2019.

كذلك تكون سرعة المعالج حوالي 2.6 جيجا هرتز.

كما أنه يتوافق مع نظارة الواقع الافتراضي Virtual Reality.

تصل مساحة الذاكرة الداخلية له 512 جيجا بايت SSD PCIe NVMe M.2.

كما تبلغ مساحة الرام إلى 16 جيجا بايت رام.

كما يحتوي الكمبيوتر على بلوتوث وواي فاي.

كذلك يتمتع بعدة مداخل سواء HDMI أو Mini DisplayPort أو USB 3.1 أو USB-C Thunderbolt 3 أو Audio Combo Port.

دقة الشاشة تبلغ ‎1920 X 1080 (WUXGA)‎.

أما وضوح الكاميرا الأمامية حوالي 1 ميجا بيكسل فهي كاميرا ذات جودة عالية.

كما تأتي البطارية من نوع ليثيوم أيون بولمير.

يصل ارتفاعه إلى 9.25 بوصة والعرض إلى 355 مم.

أما عمق الكمبيوتر المحمول قد يص إلى 19.90 مم.

كما أن يبلغ وزن الجهاز حوالي 2 كيلو جرام.

وبذلك قدمنا لكم عروض جرير علي أجهزة الكمبيوتر المحمولة بخصم لا يصدق أمام مواصفات الأجهزة المتاحة وهذا ما جعل الجميع يتهافت على عروض جرير في السعودية.