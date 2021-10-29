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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا بخصومات يومية وإطلاق خصومات هائلة قريباً بمناسبة اقتراب البلاك فرايدي في المقال التالي
عروض اكسترا بخصومات يومية وإطلاق خصومات هائلة قريباً بمناسبة اقتراب البلاك فرايدي نقدمها لكم حيث تعد عروض اكسترا واحدة من أفضل العروض التي يمكن الحصول عليها بداخل المملكة حيث تعد شركة اكسترا من أكثر الشركات المشهورة والمتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالإضافة إلى العديد من أنواع الأجهزة الحديثة الأخرى، وتتميز تلك الشركة بتقديم خدمة التقسيط بجانب توفير مجموعة من العروض والخصومات الرائعة بجميع فروعها تصل لنصف الثمن.
عروض اكسترا
تختص شركة اكسترا ببيع الهواتف بجميع أنواعها والملحقات الخاصة بها بالإضافة إلى أجهزة اللاب توب بالماركات المختلفة، كذلك تعمل على بيع جميع أنواع شاشات التلفاز والأجهزة المنزلية والكهربائية بكافة فروعها بأسعار مميزة للغاية، وفوق كل ذلك هي العروض المميزة التي تسعي الشركة إلى تقديمها للعملاء بشكل دوري بالإضافة إلى خدمة التقسيط، والآن سنعرض عروض اكسترا بخصومات يومية ونترقب إطلاق خصومات هائلة قريباً بمناسبة اقتراب البلاك فرايدي في شهر نوفمبر القادم، ومن المؤكد أن تنطلق الكثير من العروض بأسعار تنافسية وخصومات خيالية.
عروض اكسترا الأسبوعية
تقدم شركة اكسترا في الأسبوع الحالي العديد من العروض المميزة والخصومات التي تصل حتى 55% وتتمثل تلك العروض في التالي:
- شاشة كية إل جي 65 بوصة بسعر 8499 ريال سعودي بخصم 59%.
- هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 2 بسعر 6199 ريال سعودي بخصم 22.5%.
- شاشة سوني 55 بوصة ذكية بسعر 3899 ريال سعودي وخصم 35%.
- شاشة كلاس برو 55 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي وخصم 33.34%.
- إل جي غسالة علوية، بخار، وواي فاي بسعر 3299 ريال سعودي وخصم 38.32%.
- إل جي غسالة أمامية 10.5 كيلو بسعر 2999 ريال سعودي وخصم 45.46%.
- شاشة ذكية من إل جي 86 بوصة بسعر 9199 ريال سعودي بخصم 60%.
- هاتف ايفون 12 بسعر 3199 ريال سعودي بخصم 15.78%.
- شاشة سامسونج 70 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي بخصم 38.7%.
- سامسونج جلاكسي إيه 12، 4 جي 6 جيجا بسعر 539 ريال سعودي بخصم 10.01%.
- هاتف هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا بسعر 769 ريال سعودي وخصم 33.07%.
- فيليبس ماكينة لتحضير القهوة 1.2 لتر، 1000 واط بسعر 719 ريال سعودي وخصم 20.01%.
- فيليبس مقلاة بدون زيت 1.2 كيلو بسعر 499 ريال سعودي وخصم 50.04%.
- إل جي مايكروويف 39 لتر بسعر 1149 ريال سعودي وخصم 50.02%.
- دايو مايكرويف 31 لتر بسعر 549 ريال سعودي وخصم 31.28%.
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