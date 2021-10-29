شوف تخفيضات 50% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم ولا تفوتك تخفيضات اكسترا الكبرى

تعتبر اكسترا هي المكان الأفضل لاختيار الهاتف المحمول الذي ترغب به وبأقل الأسعار، فاكسترا توفر إليكم الهاتف الذي تطمحون في الحصول عليه، ولا تقف عروض الشركة على هواتف المحمول فقط بل توفر أيضاً عروض على كافة إكسسوار هواتف المحمول، بل توفر أيضا تخفيضات وعروض على مختلف الأجهزة، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على التخفيضات التي تقدمها اكسترا في كل أسبوع لعملائها.

تخفيضات اكسترا السعودية اليوم

تقدم اكسترا إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تناسب كافة الفئات وإليكم في السطور الآتية بعض من أنواع الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي أي 32 مع مساحة 128 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف أيفون 12 بروم ماكس مع ذاكرة 128 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا مع ذاكرة تصل مساحتها إلى 256 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف أبل أيفون 12 برو مع ذاكرة 256 جيجا بايت.

المزيد من عروض اكسترا السعودية على الجوالات

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي أيه 22 مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف أبل آيفون 12 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 32 مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

أجدد تخفيضات وعروض اكسترا على الجوالات في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على هاتف أبل أيفون 12 برو 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الجرانيت.

توفر اكسترا إليكم هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي،1 تيرا بايت متوفر باللون الذهبي.

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 14 ميني 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

إذا كنتم ترغبون في شراء هاتف جديد يمكنكم التوجه إلى الفرع القريب إليكم من اكسترا وستحصلون على الهاتف الذي ترغبون فيه بكل تأكيد.