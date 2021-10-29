شوف عروض العثيم ليوم الخميس وأحلى هدايا الخصم على السلع الغذائية ومقاضيك الشهرية

عروض العثيم ليوم الخميس، يوجد العديد من الفروع لهايبر عبدالله العثيم في المملكة حيث يوجد في فرع في الأحساء وعرعر والرياض والعزيزية وتبوك والبطحاء والدمام والخبر وجيزان ونجران ومكة وغيرها من الفروع المختلفة الأخرى، ويتميز برخص الأسعار وجودة المنتجات، حيث العديد من المواطنين السعوديين شراء كل احتياجات المنزل من مكان واحد بأفضل سعره وهذا ما يوفره هذا الهايبر.

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عروض سوبر ماركت العثيم

تستطيع من خلال هايبر عبد الله العثيم شراء العديد من منتجات اللحوم المتنوعة والخضروات الطازجة والفواكه، ويوجد أنواع من التمور والحلويات ذات جودة عالية، ومعجنات ومخبوزات ومنتجات ألبان وأنواع من القهوة واللبن والحبوب لا مثيل لها، كما يحتوي على المعلبات والعصائر المختلفة والمنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة والمنظفات المنزلية.

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