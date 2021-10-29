- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس وأحلى هدايا الخصم على السلع الغذائية ومقاضيك الشهرية في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس، يوجد العديد من الفروع لهايبر عبدالله العثيم في المملكة حيث يوجد في فرع في الأحساء وعرعر والرياض والعزيزية وتبوك والبطحاء والدمام والخبر وجيزان ونجران ومكة وغيرها من الفروع المختلفة الأخرى، ويتميز برخص الأسعار وجودة المنتجات، حيث العديد من المواطنين السعوديين شراء كل احتياجات المنزل من مكان واحد بأفضل سعره وهذا ما يوفره هذا الهايبر.
عروض العثيم اليوم الاثنين ومئات التخفيضات المميزة داخل الأسواق.. اليكم القائمة
عروض سوبر ماركت العثيم
تستطيع من خلال هايبر عبد الله العثيم شراء العديد من منتجات اللحوم المتنوعة والخضروات الطازجة والفواكه، ويوجد أنواع من التمور والحلويات ذات جودة عالية، ومعجنات ومخبوزات ومنتجات ألبان وأنواع من القهوة واللبن والحبوب لا مثيل لها، كما يحتوي على المعلبات والعصائر المختلفة والمنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة والمنظفات المنزلية.
عروض العثيم للجملة
- عروض العثيم زيت حالا دوار الشمس حجم واحد ونصف لتر يبلغ سعره تسعة ونصف ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية زيت عافية دوار الشمس يبلغ سعره 36 ونصف ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين زيت زيتون بكر حجم 500 مللي يبلغ سعرها 11.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم عصير المراعي البرتقال الكرتونة يبلغ سعرها 14.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية زبادي المراعي كامل الدسم 2 كيلو يبلغ سعره 10.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم زيتون أسود يبلغ سعره 13 ونصف ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنة ديري بيضاء الكيلو يبلغ سعرها تسعة ونصف ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كفتة امريكانا 400 جرام حجم العبوة يبلغ سعرها 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم صدور دجاج امريكانا طرية 2 كيلو يبلغ سعره 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كيك الدخن بالتمر العلبة منه يبلغ سعرها 8.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شاي ليبتون 800 جرام يبلغ سعره 27.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم قهوة نسكافيه يبلغ سعره 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده نستلة 2000 جرام يبلغ سعره 33.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم علبة مايونيز 395 غرام ويبلغ سعرها 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كرتون قودي 185 جرام يبلغ سعرها 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم خلطة ماجي للبشاميل 80 جرام يبلغ سعرها 3.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس وأحلى هدايا الخصم على السلع الغذائية ومقاضيك الشهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.