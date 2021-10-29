نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وأقوى عروض الميجا سيل في extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى بدأت الأن على الهواتف الذكية بخصومات من 10% وحتى 50% على الأسعار، لذا نعرض لكم عروض اكسترا للجوالات من مختلف الأنواع والماركات مثل ابل وسامسونج، بالإضافة إلى جوالات ذات شبكة 5G وأخرى ذات شبكة 4G، للاختيار حسب ما يناسبك من extra، وبها أيضًا أحدث الإصدارات مثل سلسلة ابل ايفون 13، ويُمكنكم التمتع بهذه التخفيضات حتى يوم 13 نوفمبر 2021.

عروض اكسترا للجوالات

أحدث الهواتف الذكية تجدونها في عروض الميجا سيل في اكسترا السعودية، ولمحبي الهواتف القابلة للطي نقدم لكم جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 بشبكة الجيل الخامس 5G ومواصفات لا تقاوم، ويُمكنك رؤية الاشعارات حتى وهو مطوي، كما تتميز شاشته ذات نوع infinity flex بقوة سطوعها وحجمها المناسب الذي يبلغ 7.6 بوصة، وأيضًا سهولة التعامل معها، وإليكم أبرز عروض الجوالات في اكسترا.

جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 5G بسعر 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي A72، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

اكسترا جوالات سامسونج

خصومات كبرى في اكسترا على جوالات سامسونج ومنها جوال سامسونج جلاكسي S21 Ultra بشبكة 5G، وحجم الشاشة 6.8 بوصة، بالإضافة إلى وجود إصدارين منه أحدهما به 12 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، والأخر 16 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

جوال سامسونج جلاكسي S21 الترا، 12 جيجا رام، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي، 16 جيجا رام بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5899 ريال سعودي.

ايفون 13 اكسترا

أحدث إصدارات شركة ابل في الجوالات وهى سلسلة ايفون 13 بكافة أنواعها متاحة للشراء عبر موقع اكسترا الإلكتروني، أو عن طريق زيارة معارض اكسترا بالمملكة، ومن أهم الجوالات التي صدرت في هذه السلسلة جوال ايفون 13 برو ماكس الذي يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية 12+12+12 ميجا بيكسل، وأمامية 12 ميجا بيكسل، ويُمكنه التقاط حتى أدق التفاصيل في الصور، تردد 120 هرتز مع 6 جيجا رام، لذا سيمنحك الجوال أداء سريع بلا شك، ويتوافر الجوال بذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت وحتى 1 تيرا بايت، وشاشة حجم 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED.

جوال ايفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت بسعر 5699 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت بسعر 6699 ريال سعودي، سعة 1 تيرا بايت بسعر 7699 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

لا يقتصر الأمر على سلسلة جوالات ايفون 13 بل هناك تخفيضات أيضًا على جوال ايفون 12 برو، ذو شبكة 5G، وشاشة حجم 6.1 بوصة، وبتصميم مقاوم للمياه، ومتاح شراؤه من عروض اكسترا بأي نسخة من النسخات الثلاثة سواء كانت 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، وإليكم الأسعار.